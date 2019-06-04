Собянин: Москва находится на середине пути благоустройства

Несмотря на заметные успехи Москвы в благоустройстве, столице предстоит еще немалая работа по приведению в порядок отдельных городских территорий. Такое заявление мэр столицы Сергей Собянин сделал в программе "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале ТВЦ.

"На мой взгляд, мы находимся на середине пути или даже, может, середины еще не достигли, потому что благоустроили центр города, в большинстве своем улиц, парков, скверов и так далее", - сказал Собянин.

При этом мэр отметил, что многие территории все еще требуют комплексного благоустройства. Если к дворам у москвичей претензий практически нет (треть дворов все-таки еще необходимо привести в порядок), то вот состоянием придомовых территорий, междворовых проездов и улично-дорожной сети они чаще всего недовольны.

В этом году, по словам Собянина, планируется провести работы по благоустройству на нескольких десятках улиц, которые по большей части находятся в периферийных районах. Также благоустроены должны быть 4,5 тысячи дворов.

В ходе эфира мэр откликнулся и на просьбы москвичей. Так, например, жительница района Лианозово Елизавета Степанова попросила главу города обратить внимание на улицу Угличская, где не хватает пешеходного перехода. Сергей Собянин пообещал решить этот вопрос, а также провести благоустройство улицы, в частности модернизировать освещение и создать новые детские спортивные площадки.