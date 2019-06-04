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04.06.2019 20:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под стражу на два месяца

Женщину, бросившую двух малышей, суд отправил в изолятор
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(7878)
Люберецкий городской суд Подмосковья арестовал на два месяца Алёну Якушеву, которая оставила двух годовалых детей в хостеле в Котельниках в конце мая.

По сообщению старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий, во время допроса женщина свою вину не признала, сообщив следователю о том, что оставила детей в хостеле по договоренности со знакомой няней. При заселении она отказалась предоставить администратору паспорт, а также свидетельства о рождении годовалых близнецов - девочки и мальчика. Позже Якушева не отвечала на номер телефона, оставленный администратору хостела.

Сбежавшую от детей мать удалось задержать в подмосковном городе Видное. Для этого полицейским понадобилось три дня. Женщина оказалась приезжей из Украины. Причем в России она находилась нелегально. Предварительно установлено, что малышей Якушева родила от одного из выходцев из стран СНГ.

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В Следственном комитете напомнили, что 28 мая женщина с коляской с двумя годовалыми детьми - мальчиком и девочкой - пришла в один из хостелов города Котельники. Она попросила предоставить им спальное место. Сказав, что забыла паспорт в машине, женщина вышла из хостела, оставив там своих детей, и не вернулась.

Ей было предъявлено обвинение в "неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "оставлении в опасности". По ходатайству следствия, Якушевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Арестованная просила суд вернуть ей детей, обещая исполнять родительские обязанности. По словам ее адвоката, который не согласен с версией обвинения, женщина оставила детей под присмотром администратора гостиницы, которая имеет опыт работы с малышами. Причем услуги няни, заявил адвокат, ей были оплачены.

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