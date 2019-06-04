В этом летнем сезоне для москвичей открылись восемь пляжей с купанием

В конце этой недели синоптики обещают москвичам плюс 32. Самое время отправиться к воде на один из столичных пляжей. В Москве насчитывается 11 официальных зон отдыха с купанием. Но пока освежиться на законных основаниях можно только на восьми, остальные "курорты" закрыты на реконструкцию. Что помимо воды и песка можно найти на пляжах, выяснял корреспондент "РГ".

Песок на пробу

Не открылись в этом году три популярных у москвичей пляжа - "Большой городской пруд" в Зеленограде, "Озеро Белое" на востоке и пляжный комплекс "Бич клаб" на севере Москвы. Впрочем, как по секрету рассказали "РГ" в Объединении административно-технических инспекций города, возможно, уже в конце июля все работы на ремонтируемых зонах отдыха с купанием закончатся и они откроются для посетителей к августу.

Начальник инспекции по контролю за благоустройством озелененных территорий и парковых зон ОАТИ Москвы Ирина Косарева заверила "РГ": за качеством отдыха на всех открытых пляжах будут ежедневно следить все 16 инспекторов ведомства. А в Роспотребнадзоре по Москве добавили: еженедельно санитарные врачи будут брать пробы воды и песка и при несоответствии хотя бы одному из параметров СанПиНа - закрывать пляжи.

"Большой Сочи"

Если вам нравится толчея и массовость черноморского Сочи, так чтобы между пляжными полотенцами нельзя было шагу ступить, то стоит съездить на пляжи Серебряного Бора. Это природоохранная территория - искусственно сделанный остров, образованный при создании канала спрямления на Москве-реке. На машине можно доехать до парковки на Хорошевском мосту, дальше до пляжей 1,5 километра пешком или можно подождать троллейбус. На выбор здесь два официальных пляжа - № 2 и 3, последний - популярнее. По данным московских спасателей на воде, прошлым летом здесь в выходные отдыхали свыше трех тысяч человек! Поэтому в этом сезоне помогать следить за отдыхающими спасателям будет впервые квадрокоптер.

Популярность этого пляжа не случайна - его длина составляет три километра с широкой кромкой песка. Но вот велосипед оставить придется у входа на пляж, ездить тут на нем нельзя.

Пляж № 2 расположен около яхт-клуба. Территория пляжа травянистая, а песок только у воды. Зато здесь часто работают аниматоры, проходят концерты и мастер-классы, в основном на экологические темы. Вход с животными запрещен - на территории работает платный мини-зоопарк. Можно взять в аренду яхту. Стоимость часовой прогулки - от 5 тысяч рублей с человека.

С видом на Химки

Впервые после ремонта открыта для купания зона отдыха "Левобережье". Она расположена на берегу Химкинского водохранилища. Ремонт здесь завершился два года назад, но купаться разрешили только сейчас, когда были устранены все нарекания к качеству песка и речной воде. Особенность пляжа - длинный деревянный променад под крышей с раздевалками и лежаками. Территория входит в городской парк "Левобережье", где по выходным бывают культурные программы. Из минусов пляжа - наличие небольшой парковки, так что добираться сюда лучше пешком, 15 минут от метро "Ховрино".

Шашлык на плоту

Еще один популярный пляж, где, по данным столичного главка МЧС, в выходные отдыхают до двух тысяч человек, - Большой садовый пруд. Расположен он на природоохранной территории Тимирязевского парка. Пляж здесь песчаный, но есть и травянистое покрытие, спуск к воде пологий, а вот глубина водоема - всего два метра. Забавный факт, но в команде спасателей есть четвероногие помощники. На прокат здесь предлагают лодки и катамараны, а любители экзотики могут арендовать плот с тентом, мангалом и подвесным электромотором. Часовая прогулка на такой посудине обойдется в две тысячи рублей.

Лес да лес кругом

На западе столицы, в 10 минутах ходьбы от железнодорожной станции Сколково, расположена природоохранная территория "Мещерское", в партерной части которой устроена одноименная зона отдыха с купанием в лесном пруду. Здесь акцент на экологии, только кабинки для переодевания железные, остальное - деревянное: амфитеатр с лежаками, перголы - ажурные навесы от солнца, декинги над водой, пирс, даже детский городок с променадом. Песчаный пляж короткий, зато на траве всегда вдоволь места. Из минусов - дно пруда представляет собой смесь ила и песка, в которой неприятно вязнут ноги, а за буйками начинаются заросли водорослей. Если надоел шум отдыхающих, можно погулять по лесу или уединиться в беседках у расположенной через плотину реки Навершки.

Сцена над прудом

На юго-западе Москвы доступен для купания запруженный участок реки Очаковки в зоне отдыха "Тропарево".

В конце XV века здесь хозяином был боярин Иван Михайлович по прозвищу Тропарь, которое он получил за любовь к пению псалмов - "тропарей". Теперь хоть и не церковно, но тоже поют: почти каждые выходные работают аниматоры, на обновленной открытой сцене нередко выступают эстрадные певцы. Еще музыка слышна из детского городка с аттракционами. Спуск в воду здесь довольно узкий, зато песчаный. А основной пляж - это деревянные разноуровневые деки - настилы на берегу. Парковка небольшая, но можно найти место на соседних улицах.

Только для местных

Две зоны отдыха открылись в Зеленограде. Но многие жители старой Москвы выбирают купание поближе - на Пироговском или Клязьминском водохранилищах. Поэтому, как справедливо считается, в Зеленограде отдыхают чаще аборигены. В этом году купание разрешено в двух озерах: Школьном и Черном. Первое находится рядом со школами, отсюда и название. Здесь хороший песчаный пляж и велодорожки. Для малышей в воде огорожен лягушатник.

А вот озеро Черное - местная достопримечательность, ведь вода в нем темная из-за торфяного дна. По сути, это большое торфяное болото, где ранее велись торфоразработки. Вода чистая и мягкая, после которой и крем наносить не нужно.

Инфографика "РГ": Александр Чистов/ Ирина Огилько

Кстати

Принимают жалобы

Если на пляже грязно, не работает душ или медпункт, нужно сообщить об этом на портал "Наш город" или позвонить на "горячую линию" ОАТИ Москвы: 8 (499) 264-96-81 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00).

Цены

шезлонг - от 200 руб. час

футбольный или волейбольный мяч или фрисби - от 50 руб. час

набор для игры в бадминтон - от 100 руб. час

набор для игры в пинг-понг - от 250 руб. час

аттракционы - от 150 руб. 3 мин.

велосипед - от 250 руб. час

самокат - от 200 руб. час

катамаран / лодка - от 300 руб. час

батут - от 250 руб. 10 мин.

яхта - от 5 тыс. руб. час

водные лыжи - от 500 руб. 5 мин.

бассейн - от 500 руб. сеанс