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04.06.2019 17:22
Проект: В регионах

В Калуге прошла спартакиада почтальонов

4 июня в Калуге прошел макрорегиональный этап корпоративной спартакиады ФГУП "Почта России".
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

В спорткомплексе "Анненки" собрались порядка 150 спортсменов - почтовых работников из 11 областей ЦФО.

В этом году соревновательная программа спартакиады пополнилась новыми спортивными дисциплинами. К шести традиционным видам спорта - мини-футболу, волейболу, бегу, мультиспорту (комплексу упражнений ГТО), настольному теннису и гиревому спорту - прибавились еще три: стритбол, плавание и шахматы.

Болельщики могли попробовать свои силы в дартсе, эстафете и перетягивании каната.

Участников спартакиады приветствовал глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

Фото: Калужская городская Дума
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- Я рад, что вы выбрали для проведения спартакиады именно наш город. Надеюсь, от пребывания в Калуге у вас останутся яркие и позитивные впечатления. Мы уделяем большое внимание развитию физической культуры и спорта, приобщению жителей к здоровому образу жизни, - подчеркнул Александр Иванов, - властями города была проведена большая работа по установке уличных тренажерных комплексов, ремонту и строительству спортивных площадок. Спорт в нашем городе становится все более массовым: спартакиады и различные соревнования проводятся на многих предприятиях города, среди муниципальных служащих.

Отрадно, что и сотрудники "Почты России" не остались в стороне и продемонстрируют сегодня свои спортивные таланты и волю к победе. Я также хочу поблагодарить всех сотрудников калужского филиала "Почты России" за их нелегкий труд и обеспечение калужан качественными услугами почтовой связи. Желаю всем участникам спартакиады успешного выступления!

Почтовая спартакиада проводится второй год. Региональные этапы пройдут во всех 10 макрорегионах страны и завершатся до конца июня, их победители примут участие во всероссийском этапе соревновании, который пройдет 2 - 3 августа в Москве.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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