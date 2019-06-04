В Костромской области заработал пилотный проект аппаратной фиксации нарушений правил парковки на улицах и во дворах жилых домов.

Двор посадили на цепь

К внедрению новых правил чиновников подтолкнул резкий рост количества машин на улицах, который привел к появлению "парковочных войн". В некоторых дворах автомобилисты начали незаконно захватывать для своих авто участки газонов и устанавливать на них нелегальные частные шлагбаумы, цепи и замки.

- Мы все понимаем, что за последний год в Костроме и количество автотранспорта существенно увеличилось, и нам необходимо принимать меры, - заявил глава города Юрий Журин на встрече с почетными гражданами Костромы, участникам которой представили нововведения в сфере благоустройства.

Глава города отметил, что жители некоторых многоэтажек пытаются решить проблему дефицита парковок самостоятельно: они проводят общие собрания жильцов, на которых принимают решение о расширении гостевых парковок на придомовых территориях. Делается это путем вырубки зеленых насаждений. Работы проводятся на бюджетные деньги в рамках муниципальной программы "Комфортная городская среда".

Такие решения автомобилистов вызывают негативную реакцию горожан-пешеходов и защитников природы. Экологи говорят, что массовая вырубка деревьев во дворах под парковки нарушает правила градостроительного проектирования, которые предписывают 25 процентов придомовой территории отдавать под зеленые насаждения. Из-за массовой вырубки деревьев экологический баланс нарушается. Но власти заявляют, что при формировании муниципальной программы вынуждены считаться с мнением большинства.

- Половина жителей города против того, чтобы автотранспорт стоял под окнами. Парковка автомобилей у домов - это неправильно. Для этого есть автостоянки, гаражные кооперативы. Мы - за компактное размещение автотранспорта. Но многие заявляют о необходимости расширения гостевых парковок. Это вопрос управления общедомовым имуществом: жители сами определяют порядок использования общей территории, - заявил Юрий Журин

Почетные граждане возразили, что сегодня провозглашенный главой города принцип компактного размещения транспорта на автостоянках и в гаражах в Костроме повсеместно нарушается. Участники встречи заметили: свободных гаражей достаточно, но люди свои машины туда не ставят - предпочитают оставлять их под окнами домов и на газонах. "Надо побуждать владельцев ставить транспорт как положено", - заявили участники встречи.

Инспектор против водителя

Первыми на жалобы костромичей на парковку машин на газонах отреагировали депутаты областной Думы. Они внесли поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях, которые ввели ответственность автомобилистов за нарушения правил благоустройства при парковке машин на озелененных территориях. С 1 мая поправки вступили в действие. Теперь нарушителям грозит штраф до 5000 рублей.

Мэрия предложила желающим получить бесплатно землю для автостоянок

Как рассказал начальник управления муниципальных инспекций Костромы Сергей Басов, в управлении работают лишь пять инспекторов, которые имеют право фиксировать подобные нарушения и составлять протоколы. Весь город они не охватят.

Чтобы повысить эффективность работы чиновников, фиксирующих нарушения правил благоустройства, власти города решили ввести в Костроме систему "Паркнет", которая собирает данные о месте, времени и характере нарушений правил парковки автотранспорта. Для начала инспекторам решили выдать специальные планшеты для фотофиксации нарушений.

- Инспекторы станут ходить по дворам и передавать сведения о нарушениях на флешке в административную комиссию. Цифровая техника, которой оснастят инспекторов, будет полностью сертифицирована и иметь привязку к GPS, исключена возможность что-либо стереть: они будут только фиксировать и фотографировать, - рассказал Сергей Басов.

Снятые инспекторами материалы будут автоматически направляться в ГИБДД. Там выявят владельцев неправильно припаркованных автомобилей и пришлют им "письма счастья" со штрафами за неправильную парковку.

Как отметил Сергей Басов, пока система работает в тестовом режиме. С 1 мая за парковку на газонах составили 120 протоколов. В ближайшее время нарушителей ждет вызов на административную комиссию и штрафы. Если они не явятся, материалы будут рассмотрены в их отсутствие, пояснили в мэрии.

Ожидается, что в ближайшие дни компьютерная программа, которая обслуживает систему "Паркнет", будет дописана с учетом поступивших замечаний, и с 10 июня система начнет работу уже не в тестовом, а в полноценном режиме.

Очередь на парковку

Учитывая остроту проблемы с нехваткой парковок, мэрия Костромы разместила на своем официальном сайте объявление о бесплатном выделении земли горожанам под организацию автостоянок. В мэрии пояснили, что для парковок они готовы предоставлять всем желающим участки, государственная собственность на которые не разграничена.

"С 2018 года выдано уже 34 разрешения на подобное использование земельных участков в различных районах города. В рамках этой работы проведено обустройство дополнительных парковочных мест для размещения личного автомобильного транспорта жителей многоквартирных домов, сотрудников предприятий и организаций города, посетителей торговых точек. По поручению главы администрации Костромы сформирован перечень доступных земельных участков, на которых возможна организация одноуровневых парковок", - пояснили в мэрии.

Сейчас для размещения парковок в городе есть более 20 бесплатных участков площадью от 110 до 3120 квадратных метров на улицах Советской, Индустриальной, Димитрова, Голубкова, Бульварной и других, а также на Кирпичном проезде, Речном проспекте, на площади Конституции, в микрорайонах Юбилейном, Якиманиха, Паново и в Давыдовском.

Чтобы получить землю под автостоянку, необходимо оформить разрешение на использование участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Такое разрешение выдается на основании согласованного с главным архитектором города проекта благоустройства на срок до трех лет, без платы за использование. Обязательное условие - письменная гарантия заявителя, что он обеспечит доступ неограниченного круга лиц к новой автостоянке.

Власти пообещали, что будут выдавать бесплатные участки как предприятиям, так и владельцам квартир и нежилых помещений в многоэтажках. Заявки от всех желающих принимают в управлении имущественных и земельных отношений на площади Конституции.

Тем временем

В мэрии Костромы также опубликовали перечень свободных участков для организации не только бесплатных, но и временных платных парковок. Землю в аренду с целью их обустройства можно приобрести с торгов. Для этого выделено около десяти участков площадью от 335 до 4700 квадратных метров на улицах Ленина, Профсоюзной, Заволжской, на Детском проезде, а также в микрорайонах Паново и Давыдовском.