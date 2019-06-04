В Костроме всерьез озаботились проблемой неформальных заработков. Потери экономики региона от серых зарплат исчисляются сотнями миллионов рублей. На заседании за круглым столом, посвященном проблеме выплаты зарплаты в конвертах, представители государственных структур, налоговики, полицейские, работодатели и представители профсоюзов предложили свои пути избавления от неформальной занятости.

Арифметика расходов

По данным властей, без официального оформления трудовых отношений в Костромской области работает как минимум 20 процентов трудоспособного населения. По подсчетам администрации региона, за последние десять лет официальная зарплата в Костромской области выросла в 2,4 раза - до 27,5 тысячи рублей, а в Костроме она утроилась. На конец первого квартала этого года средний заработок костромичей составлял 29 тысяч рублей в месяц. При этом проблема "серых" зарплат остается очень острой.

Из 660 тысяч жителей региона официально трудоустроено 180 тысяч человек. А общее количество официально не оформленных работников составляет порядка 74 тысяч. Наиболее проблемные отрасли, в которых особенно часто выплачивается "серая" зарплата, - строительство, сферы услуг и розничной торговли, лесозаготовка и лесопереработка, а также грузовые и пассажирские перевозки.

Как рассказал заместитель директора регионального департамента по труду и социальной защите населения Алексей Столяров, очень многие предприятия работают по давно известной схеме: "официально - минималка, а остальное - зарплата в конверте".

- У этой проблемы три стороны: государство недополучает налоги в бюджеты, работник лишается достойного размера пенсии, отпускных, оплаты больничных, ограничивается его возможность взять ссуду, кредит, получить налоговый вычет. А для работодателя в таких случаях возможны штрафные санкции, административная и налоговая ответственность, - пояснил Алексей Столяров.

Игра со ставками

Между тем некоторые участники дискуссии заявили, что в ситуации с выплатой "серых" зарплат работник - это далеко не всегда жертва. Нередко он активный соучастник хитроумной схемы. Многие костромичи, устраиваясь на работу, просят, чтобы работодатель платил им именно минималку - с тем чтобы легче было уходить от алиментов и прочих социальных обязательств. Присутствовавшие на встрече работодатели возразили: мол, мы и рады бы работать по "белым" схемам, но при нынешнем уровне налоговой нагрузки и постоянно меняющихся правилах игры сделать это очень сложно. "Предприниматели не от хорошей жизни уходят на "серую" зарплату. Выживают те, кто имеет регулярный сбыт, либо те, кто работает в газовой или нефтяной отрасли. "Серые" зарплаты никому не нужны: ни работодателю, ни работнику, ни государству. Нужно снизить единый социальный налог с 30 хотя бы до 20 процентов. Сейчас налоговая нагрузка настолько высока, что предприниматель вынужден скрываться, лавировать. Если поднять зарплату на 40 процентов, то налоговые отчисления вырастут на 18 процентов", - подсчитали представители сообщества работодателей.

В регионе было выявлено 36 тысяч случаев неоформления трудовых договоров, но работодателей-нарушителей не привлекли даже к административной ответственности

Участник областного объединения работодателей "Костромской союз промышленников" Наталья Сидорова посетовала, что многие работники не верят, что официальная зарплата - залог достойной пенсии, - и соглашаются на "серые" схемы. Представители Пенсионного фонда возразили, что ведут большую разъяснительную работу и проводят уроки пенсионной грамотности. Уже в ближайшее время возобновится рассылка "писем счастья": каждые три года работников будут письменно информировать о размере взносов, которые отчисляет работодатель, и о потенциальном размере их пенсии. Однако руководитель областной Федерации организаций профсоюзов Алексей Шадричев убежден, что одними усилиями ПФР проблему неофициальных зарплат не решить - нужны сильные профессиональные объединения.

- Где есть профсоюз - там нет "серой" зарплаты, - заявил он. - В Федерацию входит 55 тысяч человек. Надо и дальше работать в этом направлении.

Заместитель Шадричева Михаил Рассадин предложил бороться с неформальной занятостью силовыми методами.

- У нас 180 тысяч работающих, из них 50 тысяч, или одна треть, получают минимальную зарплату, а 74 тысячи - нигде не числятся, - заметил он. - Некоторые получают даже ниже минималки: охранника с режимом работы сутки через трое оформляют на четверть ставки с зарплатой четыре тысячи рублей. Бюджет недополучает миллиард только по НДФЛ! Поэтому и не хватает денег на медицину, на социальные нужды. Необходимо ввести в Уголовный кодекс статью 145.2 "Нарушение порядка оформления трудовых отношений", чтобы работодатель, который в течение трех месяцев не оформляет работника, привлекался не к административной, а к уголовной ответственности. И нужно чаще, как это делается в Белгородской области, привлекать работодателей по статье 201 УК РФ за злоупотребление полномочиями в коммерческой организации при использовании неформальной занятости для ухода от налогов.

Михаил Рассадин добавил, что в регионе было выявлено 36 тысяч случаев неоформления трудовых договоров. Но за это работодателей-нарушителей почему-то никто не привлек даже к административной ответственности. А если бы контроль был надлежащим и штрафы начислены, то только по этой статье в дотационный бюджет области поступило бы 360 миллионов рублей, которые можно было направить на социальные нужды.

Присутствовавший на встрече представитель регионального УМВД Александр Козин сообщил, что предложение Михаила Рассадина об ужесточении мер поддерживает. Но при этом отметил, что собирать доказательную базу по делам о выплате "серой" зарплаты очень сложно: чтобы "заработать" на уголовное дело, работодатель должен получить доход не ниже 2,25 миллиона рублей, а такие обороты есть далеко не у всех.

Конкуренты из соцсетей

По мнению работодателей, проблема "серых" зарплат связана с дисбалансом в регулировании экономической сферы.

- Должно быть доверие работодателя к власти. Добросовестный предприниматель рассчитывает на объективность и справедливость со стороны чиновников. Когда этого нет, а ты работаешь честно, к тебе применяют 36 видов контроля. А если ты в тени - к тебе никто не придет, и ты ничего не платишь. Нет надзора за сферой теневой экономики, - заявил председатель регионального отделения общественной организации "Деловая Россия" Дмитрий Аббакумов. - На недавнем экономическом форуме предпринимателей было очень мало: они на такие встречи ходить не хотят, поскольку власти не доверяют. Нужны ясные, понятные правила игры, а у нас их нет.

Представители легального бизнеса проигрывают в нечестной конкурентной борьбе тем, кто налогов не платит

Он же затронул тему нелегального бизнеса, который сегодня активно развивается посредством социальных сетей.

- "Инстаграм-бизнес" не прячется, его представители торгуют услугами, которые входят в конкурентную сферу с легальным предпринимательством, - заметил Дмитрий Аббакумов.

С этим согласился и представитель региональной Общественной палаты Олег Промптов.

- Среди моих подписчиков в соцсетях около 700 - это "ногти, брови, тортики". Все они работают "в черную". Эти люди занимаются бизнесом, они зарабатывают приличные деньги, несколько раз в год ездят всей семьей отдыхать. Государственным структурам необходимо направить свое внимание в область соцсетей, которые сейчас правят информационным миром, - заявил он.

Работодатели массово жалуются: когда по соседству с легальными салонами открываются аналогичные подпольные предприятия, проверяющие обходят теневиков стороной. При этом представители легального бизнеса, выплачивающие "белую" зарплату, оказываются жертвами нечестной конкурентной борьбы с теми, кто налогов не платит. По признанию председателя первичной профсоюзной организации МУП "Городские ритуальные услуги" Елены Шевелевой, их предприятие, работающее честно, очень пострадало от нашествия теневиков. Теперь МУП находится в предбанкротном состоянии и вынужденно сокращает штат сотрудников.

Участники встречи сошлись на том, что победить теневые зарплаты можно только общими усилиями работников, работодателей и государства. И для этого усилий одного региона недостаточно: необходимо наладить диалог на федеральном уровне.

Кстати

В прошлом году региональные власти совместно с силовиками нанесли удар по неформальной занятости в ювелирной сфере. Благодаря усилиям полиции и масштабным проверкам со стороны налоговиков зарплата ювелиров выросла за 2018 год на 70 процентов. Следующая отрасль экономики, за которую уже в ближайшее время намерены взяться власти, - лесная промышленность.