В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за высокого риска возникновения пожаров. Такие данные приведены на прогностической карте Гидрометцентра России.

Желтый уровень указывает на то, что на определенной территории есть потенциальный риск возникновения опасных природных явлений. В случае с Москвой и областью сохраняется высокая пожароопасность. Наряду с московским регионом высоким риск возникновения пожаров остается в Тульской, Калужской, Владимирской, Тверской, Ярославской и других областях Центрального федерального округа.

По прогнозам синоптиков, до конца недели в Москве и области не ожидается дождей, а температура воздуха будет только расти. Уже к выходным столбики термометров могут подняться до отметки 32 градуса выше нуля.