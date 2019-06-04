В Москве при пожаре погибла семья с двумя детьми

Жертвами крупного пожара на юго-западе Москвы стали четыре человека. Трагедия произошла в доме №94/2 на Профсоюзной улице. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, горела квартира на пятом этаже.

На место немедленно прибыли 9 пожарных расчетов. Спасатели проникли в горящую квартиру и обнаружили пострадавших - мужчину, женщину и двоих детей. Их быстро передали "скорой помощи". Врачи боролись за их жизни, но все четверо скончались.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности", заявили в ГСУ СК по Москве. Выясняются причины трагедии.