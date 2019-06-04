В Подмосковье проверять уроки у школьников будут роботы

Делать домашнюю работу в интернете и отправлять ее на проверку роботу - такой сервис станет доступен подмосковным школьникам в новом учебном году. "С 1 сентября мы начнем реализацию пилотного проекта по частичному переводу домашних работ в электронный вид и автоматической их проверке компьютером", - сообщила первый зампред правительства - министр образования Московской области Ольга Забралова.

В Подмосковье есть школьный портал, к которому имеют доступ и учителя, выставляющие оценки в электронные дневники, и родители, контролирующие успеваемость чада. И есть тренировочные домашние задания для школьников, так называемые тренажеры, связанные с конкретными датами или правилами. Так почему бы не совместить одно с другим к обоюдному удовольствию и детей, и взрослых? Пусть ученики отправляют работу сразу в компьютер, который будет проверять ее в онлайн-режиме. "Учителей новый формат частично освободит от проверки домашних заданий, а значит, у них будет больше времени для общения с учениками, выполнения творческих заданий и проектной работы", - говорит Забралова. А школьники и их родители уж точно будут уверены в том, что домашнее задание оценили без придирок - компьютеру, который будет его проверять, просто не свойственны такие черты характера.

Конечно, перевести в электронный вид получится далеко не всю домашнюю работу - сочинения, например, искусственный интеллект проверять не научишь. Но он прекрасно справится с проверкой математических формул, исторических дат или правил расстановки запятых в предложениях.

Искусственный интеллект прекрасно справится с проверкой математических формул и дат

И не беда, если дома у школьника нет интернета. Сделать домашнюю работу в электронном виде можно и в компьютерном школьном классе - во всех без исключения подмосковных школах интернет есть. В настоящий момент, утверждает Забралова, все муниципалитеты области получили предложение опробовать электронный формат проверки домашних работ. К августу они должны будут определиться, какой объем заданий и по каким предметам может быть доверен электронной проверке. В области не исключают, что на начальном этапе желающих может быть немного, а часть педагогов предпочтут проверять домашние работы по старинке. Но постепенно все распробуют нововведение.