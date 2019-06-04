В Тамбове задержаны сборщики "пожертвований" с дальнобойщиков

В Тамбове задержаны двое мужчин - их подозревают в вымогательстве.

По оперативным каналам сотрудники угрозыска узнали, что двое ранее судимых жителей Тамбова занимаются сбором дани с водителей транзитных грузовиков. Проверка подтвердила данные. При поддержке Росгвардии подозреваемых задержали, в их машине и квартирах нашли крупные суммы наличных. Было возбуждено уголовное дело.

- В рамках расследования найдены и опрошены трое водителей грузовиков из стран ближнего зарубежья. Они рассказали, что на стоянках по Тамбовом к ним подъезжали неизвестные мужчины и настойчиво предлагали внести пожертвования в фонд помощи заключенным, - рассказали в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

Задержанные заявили, что водители передавали им деньги добровольно. Оба сборщика "пожертвований" по решению суда помещены в СИЗО.