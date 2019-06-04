Житель Смоленска получил 23 года за убийство маленькой падчерицы

В Смоленске вынесен приговор 49-летнему местному жителю. Присяжные признали его виновным в изнасиловании ребенка, совершении иного сексуального насилия и убийстве малолетней на сексуальной почве.

Как установили следствие и суд, в семье мужчины воспитывались четверо приемных детей от 6 до 10 лет. В ночь на 4 января 2018 года глава семейства, воспользовавшись отъездом жены к родственникам, изнасиловал, а затем убил семилетнюю падчерицу.

Когда преступление открылось, троих других детей передали в государственный приют.

- Обвиняемый не признал своей вины и потребовал суда присяжных, - рассказали в пресс-службе СКР.

Суд приговорил мужчину к 23 годам колонии строгого режима, первые пять лет заключения он проведет в тюрьме.