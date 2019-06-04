Роспотребнадзор назвал регионы с самым загрязненным воздухом

Сотрудники Роспотребнадзора взяли более миллиона проб атмосферного воздуха в городах и селах России. На основании изучения данных специалисты определили, что степень загрязненности воздуха значительно превышена в 21 регионе страны.

Результаты проверки приводятся в докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году", опубликованном на официальном сайте ведомства.

Эксперты отметили, что города Дальнего Востока и Сибири уже не в первый раз оказались в числе лидеров этого неприятного рейтинга.

"Наиболее высокая доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДКмр по содержанию загрязняющих веществ была зарегистрирована на городских территориях Сахалинской области, Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Тыва, Кемеровской области и Красноярского края, Курской области и Челябинской области, Республики Крым", - говорится в докладе.

Среди регионов, где зафиксирован высокий уровень загрязнения также назвали Дагестан, Забайкалье, Башкортостан, Хакасию, Воронежскую, Мурманскую и Ленинградскую области, Москву и другие регионы.

Чистым воздухом, согласно исследованию, дышат горожане в 14 субъектах РФ и деревенские жители в 33 регионах.

Исследователи отмечают, что в целом наблюдается тенденция к снижению загрязнения воздуха.

Справка "РГ"

ПДКмр - Предельно допустимая концентрация максимально разовая (ПДКмр). Это концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных (в том числе, субсенсорных) реакций в организме человека.