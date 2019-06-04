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04.06.2019 07:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сахалинский "Раскольников" пытался сбежать в Японию по морю

Текст: Евгения Шерешевская

Мужчина, явившийся с топором в мэрию Южно-Сахалинска и напавший там на человека, в прошлом году пытался добраться до Японии на самодельном плавсредстве. Это сообщил РИА Новости его знакомый.

Задержан участник нападения на бойца ГРУ

- Вообще-то он родился в Томари, но проживает в селе Правда Холмского района. И в прошлом году он пытался на самодельном плоту уплыть в Японию, - сказал собеседник агентства.

Тогда 30-летнего мужчину задержали сотрудники патрульной службы ГИМС. Он сообщил инспекторам о своем намерении добраться до соседней страны. Перед длинной дорогой путешественник запасся едой, сменной одеждой, палаткой. Покидать свое маленькое судно сахалинец категорически отказывался и сопротивлялся задержанию. Адекватность "мореплавателя" вызвала сомнения, и его направили на психологическую экспертизу.

Нападение в администрации города произошло вчера. Как установило следствие, 31-летний житель Холмска с топором пришел в холл здания и нанес не менее пяти ран одному из находящихся там людей. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

Пострадавший находится в областной клинической больнице. Его состояние стабильно, угрозы жизни нет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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