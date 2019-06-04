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04.06.2019 11:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В акватории Байкала произошло три землетрясения за сутки

Текст: Юлия Гарднер

Три землетрясения за сутки зарегистрировали сейсмологи в акватории Байкала на территории Бурятии.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у Сальвадора, есть угроза цунами

Как сообщается на сайте Байкальского филиала Геофизической службы РАН, первое, магнитудой 3,1, произошло в понедельник в 21:34 по местному времени. Эпицентр находился в акватории озера северо-восточнее полуострова Святой Нос, в десяти километрах от берега.

Второй подземный толчок произошел во вторник ночью. Очаг находился в 90 километрах к востоку от Байкала, в бассейне реки Баргузин. Его магнитуда составила 3.

Третье землетрясение, с эпицентром в Курумканском районе республики, зафиксировали сегодня в 14:59 по местному времени. Его магнитуда вновь равнялась 3,1.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия
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