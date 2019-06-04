В акватории Байкала произошло три землетрясения за сутки

Три землетрясения за сутки зарегистрировали сейсмологи в акватории Байкала на территории Бурятии.

Как сообщается на сайте Байкальского филиала Геофизической службы РАН, первое, магнитудой 3,1, произошло в понедельник в 21:34 по местному времени. Эпицентр находился в акватории озера северо-восточнее полуострова Святой Нос, в десяти километрах от берега.

Второй подземный толчок произошел во вторник ночью. Очаг находился в 90 километрах к востоку от Байкала, в бассейне реки Баргузин. Его магнитуда составила 3.

Третье землетрясение, с эпицентром в Курумканском районе республики, зафиксировали сегодня в 14:59 по местному времени. Его магнитуда вновь равнялась 3,1.