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04.06.2019 19:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нихао ма?

В России впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку
Текст: Юлия Гарднер, Ксения Дубичева, Нина Рузанова, Ирина Штерман
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(7878)
В среду, 5 июня, школьники впервые будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку. В первый день выпускники выполнят письменную часть. Устную - через три дня. Всего свои знания китайского языка проверят 289 человек из 43 регионов РФ. Первыми испытание пройдут школьники с Дальнего Востока, где китайский язык выбрали 69 человек.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В письменной части нового экзамена - 42 задания и четыре раздела: "Аудирование", "Чтение", "Грамматика, лексика и иероглифика", а также "Письмо". Чтобы успешно сдать устную часть, выпускник должен выбрать одну из трех фотографий и описать ее, следуя плану. Ответы школьники запишут на диктофон.

Пока экзамен по китайскому языку для поступления в вузы страны не требуется. Но, как предполагается, в дальнейшем баллы по профильному ЕГЭ дадут серьезное преимущество абитуриентам, поступающим на направления, связанные с изучением истории, экономики, культуры или искусства КНР.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Как снизить стресс перед ЕГЭ

На Дальнем Востоке китайский уже давно не считается экзотическим языком. "В Приморье по нему сдадут экзамены 15 человек. Так как китайский преподается только в школах Владивостока и Уссурийска, то в крае будет два пункта приема экзамена", - рассказала представитель отдела контроля департамента образования и науки администрации Приморья Анна Шолохова. В Амурской области китайский язык учат около 1,5 тысячи школьников. В этом году свои знания по китайскому в этом году проверят 16 человек. Павел Архипов из Благовещенска - один из них. Интерес к восточному языку появился с самого детства. Его отец ведет бизнес с китайскими партнерами, да и у самого Павла много друзей из Поднебесной. В Алексеевской гимназии, где учится юноша, китайский не преподают, поэтому изучает он его самостоятельно. Тем удивительнее, что Павел в апреле стал победителем всероссийской олимпиады по этому языку.

В Забайкалье китайский выбрали 18 человек. Среди них - ученица многопрофильного лицея Забайкальского госуниверситета Виолетта Парфенова. "Китайский является моим основным иностранным языком со второго класса, - рассказала она.

Для выпускника Александра Никитина Китай - не чужая страна. Говорит: "Я там не пропаду"

В Иркутской области новый предмет решились сдать всего два ученика - Валентин Золотарев из Усть-Илимска и Григорий Вихтеев из Братска. "Занимаюсь китайским почти два года, - рассказал "РГ" Григорий, он выпускник гимназии №1 г. Братска. - Начал случайно: объявили набор на факультатив, и я решил попробовать. Оказалось очень интересно". В итоге Григорий стал призером этапа Олимпиады по китайскому языку. С ним он связывает и свое будущее. "Собираюсь поступать в СФУ, на факультет "Перевод и переводоведение", где готовят военных переводчиков. Валентин Золотарев изучал китайский тоже самостоятельно - в Усть-Илимске нет ни преподавателей, ни репетиторов. Он выписал учебники, нашел через соцсети китайских школьников, интересующихся русским, - и через пару месяцев они уже непринужденно болтали по телефону. А мечтает он о бизнесе и собирается поступать в Байкальскую международную бизнес-школу ИГУ. При этом заканчивает физико-математический класс.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Как получить 100 баллов на ЕГЭ

В Новосибирской области ЕГЭ по китайскому выбрали девять старшеклассников. Для выпускника гимназии N6 "Горностай" Александра Никитина Китай - страна не чужая, говорит: "Я там не пропаду". По действующей в гимназии программе обмена он ездил туда уже четыре раза, и три раза школьники из Поднебесной гостили у него. Александр хочет стать востоковедом, если получится - поедет учиться в Китай.

В Свердловской области семь выпускников выбрали китайский язык для сдачи ЕГЭ. По словам Елены, на изучение китайского ее подвигла мама. "Говорила, может, посмотришь на Восток? Я посмотрела на Китай и решила попробовать. Четыре года занималась в Школе Конфуция и нисколько не пожалела, - рассказывает Елена. - Ведь Китай сегодня - политический и экономический партнер России. С изучением китайского я стала более уверенной в своих силах, потому что сам язык предполагает спокойствие и сдержанность".

Знающих китайский язык выпускников ждут блестящие перспективы и высокий рейтинг на рынке труда, уверены эксперты. "С увеличением объема торгового оборота с КНР растет и языковая потребность, китайский становится языком международного общения", - объясняет филолог Ирина Соколкина.

Общество Образование Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО СФО Иркутская область ЕГЭ в России
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