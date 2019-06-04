Столица Татарстана намерена стать одним из первых городов России, где жители должны перейти на раздельный сбор мусора за 3-4 года.

По крайней мере, такую задачу поставил мэр Казани Ильсур Метшин, а из бюджета на ее реализацию выделены немалые средства.

- Как бутылка ПЭТ сжимается, точно так же и мы должны сжать время, - отметил градоначальник. - Я хочу, чтобы все утвердились в мысли: это не какая-то кампанейщина. Мы дойдем до результата.

Сейчас главная задача мэрии - работа с населением. Вся инфраструктура для раздельного сбора в Казани появилась еще 10 лет назад.

- Мы по поручению мэра разработали муниципальную систему обращения с отходами, в рамках которой провели модернизацию всего хозяйства, - рассказал "РГ" замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. - У нас уже тогда появились современные безопасные полигоны, мусоросортировочная перегрузочная станция, контейнерные площадки, оборудованные современными пластиковыми евроконтейнерами, эффективные мусоровозы, которые хорошо собирают мусор, его прессуют и компактно вывозят на полигоны для утилизации. По сути в плане обращения с мусором мы начали свою реформу на 10 лет раньше, нежели вся страна.

Ежедневно в Казани образуется 1600 тонн отходов, а в год это получается около 550 тысяч тонн. В позапрошлом году власти открыли первую очередь мусорного полигона "Восточный" и территория, на которую планировали складировать мусор семь лет, на данный момент практически полностью заполнена. Поэтому сейчас власти хотят добиться "нулевого" захоронения на полигонах. Этому должен помочь и мусоросжигательный завод, проект которого сейчас находится на экспертизе, а строительство планируют начать в текущем году.

- Наша задача к тому моменту, когда завод заработает, отладить систему сортировки и раздельного сбора, научиться извлекать полезные и опасные фракции, чтобы они не шли в топку и не наносили вреда экологии, - говорит Гиниятуллин. - Это общий проект. Региональный оператор в рамках своего соглашения с правительством республики должен построить перерабатывающее производство. Делать те же тазики из пластика.

По сути, гражданам нужно научиться сортировать мусор только на "сухой" и "мокрый". В прошлом году в Авиастроительном районе начался эксперимент по раздельному сбору отходов, и сегодня его объем составляет 25 процентов. Из 5738 многоквартирных домов в 354 остались мусоропроводы. По решению собрания жильцов в большинстве зданий их заварят. Что касается мусоровозов, которым теперь нужно делать вдвое больше рейсов и собирать контейнеры раздельно, то и тут есть свое "ноу-хау" - автоматизированная система контроля "Отходы", с помощью которой можно проследить путь каждой машины: сколько раз и куда она заезжала, использовался ли манипулятор и так далее.

- Любая дорога начинается с первого шага, - говорит Гиниятуллин. - Я сам застал время, когда строили крепости на остановках из кирпича и бетона. Когда их решили заменить на застекленные конструкции, люди не верили в эту затею, им казалось, что хулиганы постоянно будут их громить. А сегодня все пользуются ими, и не понимают, как могло быть иначе. На сегодняшний день в обществе четко сформирован запрос на раздельный сбор мусора. Мы не рассчитываем, что все 100 процентов горожан будут заниматься сортировкой отходов, справятся с этим одинаково качественно, но разъяснительную работу среди населения будем вести постоянно.

Что касается индивидуального жилого сектора, то там существуют определенные проблемы. Во-первых, много необорудованных площадок, а, во-вторых, часто в отходы попадает и строительный мусор, в том числе от коммерческих компаний. В мэрии собираются потратить в ближайшее время порядка 150 миллионов рублей на оборудование поселков современными точками сбора, но готовы пойти и на эксперимент.

- У нас уже есть два поселка, где организован так называемый мешочный сбор, - пояснил Гиниятуллин. - То есть, машина проезжает и собирает с каждого дома пакеты с мусором. Мы хотим жильцам предложить перейти на дуальный сбор и вместо одного мешка копить отходы в двух.

В Госдуму РФ уже внесен законопроект о переходе на оплату фактически вывезенных отходов при условии применения раздельного сбора. То есть в таком случае оплата будет не по нормативу, что для жильцов частного сектора может быть куда выгоднее.

К слову, в исполкоме города уже перешли на раздельный сбор мусора, а некоторые чиновники привозят пакеты с отходами в мэрию, поскольку живут в частном секторе, а там пока специальные контейнеры не установлены.