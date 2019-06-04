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04.06.2019 21:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кто заплатит за ЧП

Порядок получения компенсации после несчастных случаев
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Неделя № 121(7879)
Власти Нижегородской области объявили, что выплатят материальную компенсацию жителям Дзержинска, которых госпитализировали после серии взрывов на заводе "Кристалл", прогремевших 1 июня. Известно, что из областного бюджета каждому выделят 100 тысяч рублей, еще 50 тысяч рублей добавит город из своей казны.

В Следственном комитете РФ уже заявили, что взрывы носили техногенный характер. По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение правил техники безопасности на заводе. То есть у трагедии есть конкретный виновник.

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В аналогичных случаях, когда происходят большие катаклизмы с десятками и сотнями пострадавших, гражданам платит государство. Оно же помогает отремонтировать выбитые окна, разрушенные конструкции и так далее.

Как правило, схема помощи выглядит следующим образом: если несчастье случилось по "обстоятельствам непреодолимой силы" - наводнения, обвалы, оползни и другие природные катаклизмы, то помощь пострадавшим и восстановление разрушенного ложится целиком на государство.

Бывают ситуации, когда у ЧП есть конкретный виновный с именем, фамилией или названием предприятия. Как правило, после таких происшествий возбуждается уголовное дело, создаются комиссии, которые по итогам работы назовут виновника. После расследования уголовного дела про вину скажет суд в приговоре. Тогда в зависимости от ситуации возможны два варианта.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Первый - когда пострадавшим помогает государство, а потом оно выставит счет "организатору проблемы". Второй вариант, когда за несчастье расплачивается только виновник. Это может решить следствие в рамках работы по делу.

Вероятно и такое развитие событий - уже после рассмотрения уголовного дела, когда пострадавшие (не важно, граждане или организации) сами пойдут в суд с иском к тому, кого признали виновным. В суде потерпевшие и назовут цену, которую должен заплатить виновник их проблем. Но в суд пострадавшие обращаются не всегда. Часто сам виноватый, понимая, что не платить пострадавшим может оказаться дороже, сразу объявляет про свою помощь и начинает выплаты.

Власть Право Общество Соцсфера Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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