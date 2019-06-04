Самарская область представит на ПМЭФ уникальные инвестпроекты

На этой неделе делегация Самарской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Здесь, на крупнейшей в стране дискуссионной платформе, в течение трех дней активной работы и интенсивных деловых переговоров лидеры отечественного и мирового бизнеса и политики обсудят актуальные аспекты экономического развития глобальных рынков, ключевых отраслей и передовых технологий.

По итогам ПМЭФ-2018 правительством Самарской области был подписан целый ряд соглашений в различных отраслях экономики, которые сегодня успешно реализуются. Фото: Правительство Самарской области

Традиционно в рамках деловой программы форума проводятся крупные региональные мероприятия, переговоры представителей бизнес-элиты, встречи с инвесторами, подписываются соглашения по реализации инвестиционных проектов.

В состав делегации Самарской области войдут представители ключевых министерств, бизнеса, научных и инновационных организаций. Региональное министерство экономического развития и инвестиций региона совместно с Агентством по привлечению инвестиций Самарской области внесло свой вклад в формирование деловой повестки делегации. В частности, подготовлены инвестиционные соглашения по ряду перспективных для региона проектов.

Самарская демонстрационная площадка будет обеспечена информационной и презентационной продукцией и материалами, позволяющими по достоинству оценить преимущества региона как инвестиционно привлекательного: о приоритетах развития экономики и конкурентных преимуществах региона, новациях в инвестиционной политике, реализуемых проектах и уже действующем сейчас комплексе налоговых льгот и преференций для потенциальных инвесторов.

Экспозиционный стенд региона будет содержать наглядные интерактивные презентации о потенциале и конкурентных преимуществах Самарской области.

Отдельно будет уделено внимание представлению нового проекта по созданию Научно-образовательного центра (НОЦ) Самарской области. Уникальность данного проекта - в том, что там будет осуществляться не только подготовка и переподготовка специалистов, но и, самое главное, создание новых технологий и продуктов, которые затем будут производиться на предприятиях региона. НОЦ создает условия для безбарьерного доступа высокотехнологичной индустрии к тем возможностям, которые дают университеты, научные организации, а именно - доступ к исследовательской инфраструктуре. Отдельные проекты самарских ученых, которые уже сейчас получают широкое практическое применение, будут представлены на стенде вместе с образцами инновационных разработок.

Также в рамках расширения международных деловых контактов во время проведения ПМЭФ будут проведены встречи с представителями ряда международных компаний. На них планируется представить зарубежным деловым кругам весь спектр возможностей, которыми обладает экономика Самарской области.

Напомним, по итогам ПМЭФ-2018 правительством Самарской области был подписан целый ряд соглашений в различных отраслях экономики, которые сегодня успешно реализуются.