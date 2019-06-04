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04.06.2019 11:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тяжело пострадавшую при взрывах в Дзержинске перевели в общую палату

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Сотрудницу оборонного завода ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске, которая сильнее других пострадала в результате взрывов на предприятии, перевели из реанимации в общую палату.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава Нижегородской области. По данным ведомства, на данный момент в больницах находятся 18 пострадавших, у всех наблюдается положительная динамика.
Дзержинск сотрясло от мощных взрывов на оборонном заводе "Кристалл"

В самом Дзержинске и соседнем поселке Пыра продолжаются восстановительные работы, мощная ударная волна побила стекла почти на 800 зданиях в радиусе нескольких километров. По данным администрации города, по состоянию на 14.00 вчерашнего дня, произведены восстановительные работы окон в 207 домах. Также полностью произведено остекление 43 из 55 детских садов, 23 из 32 школ, в остальных пока выполнены самые неотложные работы.

- Пик работ пройден, напряжение снято, ситуация в городе стабильная. Материалов хватает, рук тоже. Работа налажена, - отметил глава Дзержинска Иван Носков. - Погода позволяет, и до конца недели в спокойном режиме по жилому фонду мы все завершим, включая установку стекол в подъездах.

Фото: Марина Ипатова
Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске

В Дзержинске организована "горячая линия". По телефону 8-951-908-07-06 жители могут сообщить информацию по повреждениям в квартирах многоквартирных домов и домах частного сектора.

Напомним, серия взрывов на ГосНИИ "Кристалл" произошла в субботу 1 июня в районе полудня. В результате этого и возникшего пожара были полностью уничтожены несколько зданий завода, пострадали жилые дома и коммерческая недвижимость в Дзержинске и соседних поселках. Официально сообщается о 89 пострадавших, примерно половина из которых - сотрудники завода. Попавшим в больницу власти региона и города выделили материальную помощь в размере 150 тысяч рублей на человека. По факту происшествия возбуждено и расследуется уголовное дело.

Общество Здоровье Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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