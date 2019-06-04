В детском лагере Башкирии погиб 15-летний подросток

В Бирском районе на территории детской базы отдыха "Чайка" правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка.

Произошел несчастный случай 2 июня. Известно, что мальчик подрабатывал на территории лагеря. В этот день он вместе с двумя друзьями должен был натянуть волейбольную сетку, но в какой-то момент на него упал флагшток. Через некоторое время он умер.

По факту смерти ребенка управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". В ведомстве сообщили, что следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас они допрашивают очевидцев и работников лагеря.

В министерстве образования Башкирии уточнили, что лагерь "Чайка" еще не открыт. Первый заезд детей запланирован 9 июня.

В министерстве образования РБ создали комиссию, в состав которой вошли уполномоченный по правам детей в РБ, депутаты, представители министерства и общественники, которые выедут в лагерь 5 июня, чтобы выяснить, были ли рядом с детьми в момент происшествия взрослые и проводился ли с подростками инструктаж о правилах безопасности.