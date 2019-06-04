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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Белые в моде

В Казани продолжается турнир претенденток ФИДЕ
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(7878)
4 июня в Казани были сыграны партии третьего тура турнира претенденток ФИДЕ. Интересно, что все партии завершились результативно, причем победой тех, кто играл белыми.

Валентина Гунина обыграла Александру Костенюк, Тань Чжунъи была сильнее Анны Музычук, Нана Дзагнидзе нанесла поражение Марии Музычук, а Александра Горячкина переиграла Екатерину Лагно.

В турнирной таблице впереди идет дуэт Александра Горячкина и Нана Дзагнидзе, у которых по 2,5 очка. Следом расположились Тань Чжунъи - 2 очка и Валентина Гунина, у которой полтора балла.

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Напомним, что турнир претенденток продлится до 18 июня. По регламенту девушки сыграют по круговой системе в два круга (каждая участница проведет с каждой соперницей по две партии - одну белыми фигурами и одну черными).

Призовой фонд турнира составляет 200 тысяч евро. Победительница турнира претенденток ФИДЕ получит право участвовать в матче за звание чемпионки мира против китаянки Цзюй Вэньцзюнь, призовой фонд которого составит 500 тысяч евро, что в полтора раза больше, чем в предыдущем матче за женскую шахматную корону.

Как сообщил журналистам исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский, турнир в Казани имеет огромное значение:

- Если говорить о Казани, то в 2011 году был похожий турнир, но у мужчин. Благодарны городу за то, что он примет у себя и женский турнир. Из восьми участниц турнира три были чемпионками мира, а Екатерина Лагно не так давно играла в финале. В истории женских шахмат такого сильного турнира еще не было. Фаворитов в этом турнире нет. Шансы есть у всех, и выделить кого-то отдельно нельзя. Приятно, что среди претенденток четыре представительницы России, что повышает наши шансы на победу, но это не гарантия результата.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Также стоит напомнить, что в этом году любителей шахмат ждут этапы мужского Гран-при ФИДЕ, а с 9 сентября по 4 октября Ханты-Мансийск примет Кубок мира-2019.

На турнир в столицу Югры согласно правилам классификации приедут действующий чемпион мира, все полуфиналисты Кубка мира 2017 года, чемпионка мира среди женщин, победители юниорских чемпионатов мира 2017 и 2018 годов, 18 сильнейших игроков по рейтингу, победители континентальных чемпионатов.

Финалисты получат право играть в турнире претендентов 2020 года, а кроме того, участники разыграют солидный призовой фонд - более полутора миллионов долларов!

Спорт Шахматы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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