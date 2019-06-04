Валентина Гунина обыграла Александру Костенюк, Тань Чжунъи была сильнее Анны Музычук, Нана Дзагнидзе нанесла поражение Марии Музычук, а Александра Горячкина переиграла Екатерину Лагно.
В турнирной таблице впереди идет дуэт Александра Горячкина и Нана Дзагнидзе, у которых по 2,5 очка. Следом расположились Тань Чжунъи - 2 очка и Валентина Гунина, у которой полтора балла.
Напомним, что турнир претенденток продлится до 18 июня. По регламенту девушки сыграют по круговой системе в два круга (каждая участница проведет с каждой соперницей по две партии - одну белыми фигурами и одну черными).
Призовой фонд турнира составляет 200 тысяч евро. Победительница турнира претенденток ФИДЕ получит право участвовать в матче за звание чемпионки мира против китаянки Цзюй Вэньцзюнь, призовой фонд которого составит 500 тысяч евро, что в полтора раза больше, чем в предыдущем матче за женскую шахматную корону.
Как сообщил журналистам исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский, турнир в Казани имеет огромное значение:
- Если говорить о Казани, то в 2011 году был похожий турнир, но у мужчин. Благодарны городу за то, что он примет у себя и женский турнир. Из восьми участниц турнира три были чемпионками мира, а Екатерина Лагно не так давно играла в финале. В истории женских шахмат такого сильного турнира еще не было. Фаворитов в этом турнире нет. Шансы есть у всех, и выделить кого-то отдельно нельзя. Приятно, что среди претенденток четыре представительницы России, что повышает наши шансы на победу, но это не гарантия результата.
Также стоит напомнить, что в этом году любителей шахмат ждут этапы мужского Гран-при ФИДЕ, а с 9 сентября по 4 октября Ханты-Мансийск примет Кубок мира-2019.
На турнир в столицу Югры согласно правилам классификации приедут действующий чемпион мира, все полуфиналисты Кубка мира 2017 года, чемпионка мира среди женщин, победители юниорских чемпионатов мира 2017 и 2018 годов, 18 сильнейших игроков по рейтингу, победители континентальных чемпионатов.
Финалисты получат право играть в турнире претендентов 2020 года, а кроме того, участники разыграют солидный призовой фонд - более полутора миллионов долларов!