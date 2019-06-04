В Саратовской области из-за мышиной лихорадки закрыли детские лагеря

В Саратовской области зафиксирован рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Как сообщает ОТР, из-за опасности, что дети могут заразиться инфекционным заболеванием даже отменили первую смену в оздоровительных лагерях Саратовского и Татищевского районов.

В первых числах июня загородные лагеря, находящиеся в лесной местности, готовы были принять детей, однако начало сезона решили перенести. Сотрудников Роспотребнадзора не устроили результаты борьбы с грызунами в санитарной зоне оздоровительных учреждений.

Руководители некоторых лагерей, считают, что чиновники преувеличивают угрозу, все необходимые мероприятия, мол, были проведены.

По словам директора детского лагеря "Дубки" Натальи Сыромятниковой, акт готовности оздоровительного учреждения подписали все ведомства, в том числе и Роспотребнадзор.

За последние две недели геморрагической лихорадкой заболело почти 350 саратовцев, одна женщина умерла.

Как объясняют специалисты, высокая заболеваемость связана с тем, что для размножения грызунов, которые являются переносчиками инфекции, в этом году сложились особенно благоприятные погодные условия.