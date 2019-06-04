Новости

В Иркутске 30 квартир затопило из-за неоконченного ремонта крыши 16:00
Андрею Аршавину закрыли выезд за границу 15:58
В Коми участнику банды Пичугина дали 11 лет строгого режима 15:56
На Кубани врачи спасли ребенка от ампутации ноги после ДТП 15:54
Володин: Именем Говорухина назвали набережную Яузы 15:52
В Саратовской области из-за мышиной лихорадки закрыли детские лагеря 15:50
В России начали продавать обновленные фотоаппараты "Зенит" 15:48
Вышел первый тизер сериала Гильермо дель Торо "Карнивал Роу" 15:43
Видео: Пермяк собрал робота на 3D-принтере 15:38
В гараже крымчанина нашли арсенал оружия 15:38
Семья нашла дома артефакт викингов ценой 1,3 миллиона долларов 15:35
Фото: в сериале "Чернобыль" нашли грубый ляп "из будущего" 15:26
В Кузбассе двое заключенных скончались после драки в колонии 15:25
Видео: Самарские водители остановили движение ради утки и с утятами 15:23
Песков переадресовал в ФСБ вопросы о шифровании "Яндекс.Почты" 15:09
Jay-Z стал первым в истории рэпером-миллиардером 15:07
В Челябинске нашли хулигана, открывшего огонь с балкона 15:05
Российские студенты примут участие в строительстве минского метро 15:00
Для петербургского метрополитена купят 800 новых вагонов 14:57
В Подмосковье директора расстреляли на пороге ТЦ 14:56
Создатели "Мстителей" снимут сериал по игре Magic: The Gathering 14:54
Двое рабочих погибли в белгородской канализации 14:53
В Москве при пожаре погибла семья с двумя детьми 14:53
В Петербурге отремонтируют Рыбацкий мост 14:53
Член Совета при президенте: Братья и сестры должны учиться в одной школе 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
04.06.2019 15:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Саратовской области из-за мышиной лихорадки закрыли детские лагеря

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области зафиксирован рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Как сообщает ОТР, из-за опасности, что дети могут заразиться инфекционным заболеванием даже отменили первую смену в оздоровительных лагерях Саратовского и Татищевского районов.

В Саратовской области мыши вызвали всплеск геморрагической лихорадки

В первых числах июня загородные лагеря, находящиеся в лесной местности, готовы были принять детей, однако начало сезона решили перенести. Сотрудников Роспотребнадзора не устроили результаты борьбы с грызунами в санитарной зоне оздоровительных учреждений.

Руководители некоторых лагерей, считают, что чиновники преувеличивают угрозу, все необходимые мероприятия, мол, были проведены.

По словам директора детского лагеря "Дубки" Натальи Сыромятниковой, акт готовности оздоровительного учреждения подписали все ведомства, в том числе и Роспотребнадзор.

За последние две недели геморрагической лихорадкой заболело почти 350 саратовцев, одна женщина умерла.

Как объясняют специалисты, высокая заболеваемость связана с тем, что для размножения грызунов, которые являются переносчиками инфекции, в этом году сложились особенно благоприятные погодные условия.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы
Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США
Испытания новой российской противоракеты показали на видео
Песков переадресовал в ФСБ вопросы о шифровании "Яндекс.Почты"
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове