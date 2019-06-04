Видео: Пермяк собрал робота на 3D-принтере

Житель Перми сконструировал робота при помощи 3D-принтера. Робот ATOS умеет отвечать на голосовые команды, может пожать руку, смотрит по сторонам и планирует стать мобильным менеджером-промоутером.

- Он знает много команд, не только "Подними/опусти руку", "Посмотри вправо-влево-вверх-вниз", - рассказал "РГ" Алексей Гомонов, создатель робота. - Всех даже не вспомнишь. Это только корпус изготовлен на 3D-принтере, все остальное - электроника и различные двигатели. По профессии я радиотехник, поэтому сам легко могу модифицировать робота под свои нужды.

ATOS появился на свет всего полгода назад, поэтому его нужно воспитывать и обучать, как маленького ребенка. Сейчас его тело подвижно по пояс, но вскоре функционал увеличится. Алексей планирует добавить к нему платформу для перемещения, и тогда его можно использовать в работе с клиентами в офисах и торговых центрах - по аналогии с "Промоботами", которые, кстати, тоже производятся в Перми.

- Инженеры из "Промобота" молодцы, они здорово продвигаются, - рассуждает Алексей. - Но у них есть материальная база и коллектив умных людей. А я конструирую один.

Пару месяцев назад у ATOSа появился младший товарищ - робот-паучок - полностью подвижный. Управлять можно хоть с пульта, хоть с компьютера. Алексей говорит, что пока это просто игрушка, но его можно настроить по-разному: например, загрузить обучающую программу для ребенка.

- Если добавить манипулятор, он сможет и тапки приносить! - добавляет роботехник.

Оба робота были представлены в пермском Музее авиации.