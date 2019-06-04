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04.06.2019 08:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Перми обвинили в 36 изнасилованиях несовершеннолетних

Текст: Алексей Трапезников

В Перми перед судом предстанет 33-летний местный житель, которого обвиняют в совершении 36 преступлений, предусмотренных статьей 131 УК РФ (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей).

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Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, обвиняемый с 2009 года совершал преступления в отношении детей его знакомых и близких родственников. Кроме того, он распространял порнографические материалы с изображением несовершеннолетних в интернете. Так, при обыске по месту проживания у обвиняемого были изъяты электронные носители с порнографическим контентом.

В ходе расследования уголовного дела проведены 18 экспертиз и допрошено более 30 свидетелей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. 

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