Андрей Травников поручил достроить перинатальный центр за два года

Губернатор подчеркнул, что новые площади, оборудование позволят "разгрузить" существующие отделения, которые сегодня работают в стесненных условиях. Также с вводом нового объекта будет переформатирована работа всего больничного комплекса.
По данным министра здравоохранения области Константина Хальзова, мощность стационарного отделения нового центра составит 213 коек на четыре тысячи родов в год (сейчас облбольница принимает только 2,5 тысячи родов), детская поликлиника рассчитана на 60 посещений в смену, взрослая - на 100.
В пресс-службе областного правительства отметили, что ввод объекта находится на приоритетном контроле у региональных властей. На завершение строительных работ из областного и федерального бюджетов выделены почти 500 миллионов рублей, с подрядной организацией заключен госконтракт. Всего на реконструкцию и оснащение центра область получит более 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение правительства РФ подписал премьер Дмитрий Медведев.
- Если есть возможность сдать долгожданный объект раньше запланированного срока, необходимо это сделать, - заявил Андрей Травников. - Основной объем работ можно будет выполнить до конца 2020 года.
Справка
Работы по строительству перинатального центра были заморожены в 2014 году из-за финансовых трудностей. Губернатор Андрей Травников принял все необходимые меры, чтобы этот объект был достроен. Областной перинатальный центр будет предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению. Возможности центра позволят врачам оказывать высокотехнологичную медпомощь женщинам и новорожденным.