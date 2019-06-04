Андрей Травников поручил достроить перинатальный центр за два года

В 2021 году в Новосибирской области планируется сдать в эксплуатацию перинатальный центр. Реконструкция этого важного объекта ведется в рамках госпрограммы по развитию здравоохранения. Глава региона Андрей Травников на выездном совещании во вторник особо отметил необходимость ускорить работы.

Губернатор подчеркнул, что новые площади, оборудование позволят "разгрузить" существующие отделения, которые сегодня работают в стесненных условиях. Также с вводом нового объекта будет переформатирована работа всего больничного комплекса.

По данным министра здравоохранения области Константина Хальзова, мощность стационарного отделения нового центра составит 213 коек на четыре тысячи родов в год (сейчас облбольница принимает только 2,5 тысячи родов), детская поликлиника рассчитана на 60 посещений в смену, взрослая - на 100.

В пресс-службе областного правительства отметили, что ввод объекта находится на приоритетном контроле у региональных властей. На завершение строительных работ из областного и федерального бюджетов выделены почти 500 миллионов рублей, с подрядной организацией заключен госконтракт. Всего на реконструкцию и оснащение центра область получит более 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение правительства РФ подписал премьер Дмитрий Медведев.

- Если есть возможность сдать долгожданный объект раньше запланированного срока, необходимо это сделать, - заявил Андрей Травников. - Основной объем работ можно будет выполнить до конца 2020 года.

Справка

Работы по строительству перинатального центра были заморожены в 2014 году из-за финансовых трудностей. Губернатор Андрей Травников принял все необходимые меры, чтобы этот объект был достроен. Областной перинатальный центр будет предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению. Возможности центра позволят врачам оказывать высокотехнологичную медпомощь женщинам и новорожденным.