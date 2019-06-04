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04.06.2019 12:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Андрей Травников поручил достроить перинатальный центр за два года

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В 2021 году в Новосибирской области планируется сдать в эксплуатацию перинатальный центр. Реконструкция этого важного объекта ведется в рамках госпрограммы по развитию здравоохранения. Глава региона Андрей Травников на выездном совещании во вторник особо отметил необходимость ускорить работы.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
В Новосибирской области открылось новое отделение ранней помощи детям

Губернатор подчеркнул, что новые площади, оборудование позволят "разгрузить" существующие отделения, которые сегодня работают в стесненных условиях. Также с вводом нового объекта будет переформатирована работа всего больничного комплекса.

По данным министра здравоохранения области Константина Хальзова, мощность стационарного отделения нового центра составит 213 коек на четыре тысячи родов в год (сейчас облбольница принимает только 2,5 тысячи родов), детская поликлиника рассчитана на 60 посещений в смену, взрослая - на 100.

В пресс-службе областного правительства отметили, что ввод объекта находится на приоритетном контроле у региональных властей. На завершение строительных работ из областного и федерального бюджетов выделены почти 500 миллионов рублей, с подрядной организацией заключен госконтракт. Всего на реконструкцию и оснащение центра область получит более 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение правительства РФ подписал премьер Дмитрий Медведев.

- Если есть возможность сдать долгожданный объект раньше запланированного срока, необходимо это сделать, - заявил Андрей Травников. - Основной объем работ можно будет выполнить до конца 2020 года.

Справка

Работы по строительству перинатального центра были заморожены в 2014 году из-за финансовых трудностей. Губернатор Андрей Травников принял все необходимые меры, чтобы этот объект был достроен. Областной перинатальный центр будет предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению. Возможности центра позволят врачам оказывать высокотехнологичную медпомощь женщинам и новорожденным.

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