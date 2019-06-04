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04.06.2019 09:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае конокрад-рецидивист украл табун лошадей

Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)

В Республике Алтай полицейские завершили расследование уголовного дела о краже 26 лошадей и 10 жеребят в Кош-Агачском районе. Конокрадом оказался 28-летний житель соседней Республики Тыва, который уже не раз совершал подобные преступления.

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- В июле прошлого года обвиняемый попросил знакомого помочь ему перегнать лошадей со свободных выпасов граничащего с Республикой Тыва Кош-Агачского района, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай. - Он заверил односельчанина, что животных ему якобы отдают за долги. Ночью мужчины согнали лошадей в табун и в течение двух суток перегоняли на территорию Тувы, где обвиняемый планировал обменять их на других животных.

Алтайским полицейским удалось оперативно установить и задержать конокрада, который во всем признался. На днях уголовное дело о краже табуна было передано в суд. С учетом того, что житель Тувы уже не в первый раз попадается на подобных преступлениях, а ущерб на этот раз оценивается в крупную сумму - более миллиона рублей, обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

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