На Алтае конокрад-рецидивист украл табун лошадей

В Республике Алтай полицейские завершили расследование уголовного дела о краже 26 лошадей и 10 жеребят в Кош-Агачском районе. Конокрадом оказался 28-летний житель соседней Республики Тыва, который уже не раз совершал подобные преступления.

- В июле прошлого года обвиняемый попросил знакомого помочь ему перегнать лошадей со свободных выпасов граничащего с Республикой Тыва Кош-Агачского района, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай. - Он заверил односельчанина, что животных ему якобы отдают за долги. Ночью мужчины согнали лошадей в табун и в течение двух суток перегоняли на территорию Тувы, где обвиняемый планировал обменять их на других животных.

Алтайским полицейским удалось оперативно установить и задержать конокрада, который во всем признался. На днях уголовное дело о краже табуна было передано в суд. С учетом того, что житель Тувы уже не в первый раз попадается на подобных преступлениях, а ущерб на этот раз оценивается в крупную сумму - более миллиона рублей, обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.