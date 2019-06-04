Склад с нефтепродуктами загорелся в Красноярске

Крупный пожар произошел на складе нефтепродуктов на улице Котельникова в Красноярске. Огонь распространился на площадь около тысячи квадратных метров.

Пламя жилым зданиям не угрожает, так как склад находится за городом на территории промышленной зоны. На месте ЧП работают пожарные подразделения.

В настоящее время возгорание локализовано, передает ТАСС. Пожару присвоен второй уровень сложности. Информация о пострадавших не поступала. Ведутся замеры концентраций предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.