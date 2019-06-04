В Хакасии нашли тела пропавших полгода назад туристов

В Хакасии нашли тела еще двух туристов, которых искали более полугода.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Республики Хакасия, 3 июня поисковая группа МЧС неподалеку от поселка Приисковый тела еще двух пропавших туристов. На склоне, где была сделана страшная находка, еще лежал снег - заметить их удалось благодаря ярким пластиковым шлемам.

Напомним, четверо туристов пропали 24 ноября прошлого года. Трое мужчин из Красноярского края и одна жительница Саяногорска отправились на снегоходах путешествовать по живописным окрестностям поселка Приисковый. К вечеру они не вернулись в гостевой дом, хозяин которого забил тревогу - на улице разыгралась пурга. Он сообщил в полицию и самостоятельно организовал поиски.

Вскоре к поисково-спасательной операции были привлечены значительные силы и средства - пропавших искали в том числе с вертолета. Через несколько дней в горно-таежной местности, у подножия горы Арарат, нашли снегоходы. Следов самих туристов найдено не было. Поиски прекратили в середине декабря - из-за сильных морозов и частых снегопадов они были признаны бесперспективными.

Весной, едва растаял снег на склонах, спасатели вновь вышли в тайгу. 24 мая у ручья Известковый были найдены останки одного из пропавших мужчин. На следующий день - еще одного. Увы, установить причину смерти было уже невозможно без лабораторной судебно-медицинской экспертизы. Тем не менее специалисты определили - люди погибли от холода. Идти по глубокому снегу против жесткого ветра долго не смогли даже сильные и бывалые 40-летние сибиряки. Двое других пропавших туристов прошли еще меньшее расстояние, поэтому их нашли позднее.

Поиски велись в экстремальных условиях - достаточно сказать, что в районе склона Арарата не раз замечали медведей.

Сейчас следователи СК ведут расследование по открытому еще в ноябре уголовному делу, связанному с пропажей людей. Как сказано в сообщении пресс-службы следственного комитета, с целью установления причины их смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время будет проведено опознание и генетическая экспертиза идентификации тел.