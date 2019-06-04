В Иркутске 30 квартир затопило из-за неоконченного ремонта крыши

Из-за нерадивого подрядчика тридцать семей в Иркутске пережили коммунальное бедствие - их квартиры залило дождем.

Как сообщает официальный портал правительства Иркутской области, вчера и сегодня в доме N 20 улице Сибирских Партизан из-за ливня пострадали квартиры четвертого, верхнего этажа. От обильных осадков жилье защищало только чердачное перекрытие.

В доме, построенному в 1950-х годах, шел плановый капитальный ремонт. Компания-субподрядчик вскрыла крышу здания, после чего бросила объект. Почему строители так поступили, пока неизвестно, но в ситуацию вынуждены были вмешаться власти региона. На месте побывал председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

- За такие вещи подрядчики обязаны нести полную ответственность. Жители не должны терпеть убытки от плохо организованной работы строителей, - заявил Болотов.

В итоге ликвидировать последствия будет компания - генеральный подрядчик капремонта здания. Ее руководитель уже пообещал, что весь ущерб, понесенный жителями, будет возмещен.