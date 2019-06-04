В Кузбассе двое заключенных скончались после драки в колонии

Обстоятельства смерти двух заключенных лечебно-исправительного учреждения №42 расследуются в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области.

По версии следствия, 30 мая около семи часов вечера местного времени на территории колонии между осужденными вспыхнул бытовой конфликт. Инцидент перерос в драку, в которой участвовало четыре человека. В результате двое осужденных отделались ушибами и незначительными травмами, а еще двое - 28- и 32-летний - скончались в помещении отряда от множественных телесных повреждений. Сотрудники ЛИУ-42 вызвали бригаду скорой медицинской помощи, и прибывшие врачи констатировали смерть пострадавших.

На место преступления прибыла следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела. В ее составе - наиболее опытные специалисты, включая следователей-криминалистов.

- Проведен комплекс первоначальных следственных действий, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинских, изъята и изучается вся необходимая документация, - сообщила официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева. - Расследование уголовного дела, возбужденного по части 4-й статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении двух лиц, повлекшего по неосторожности смерть потерпевших), продолжается. Предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц исправительного учреждения, обязанных следить за порядком на его территории.

Между тем, как следует из официального сообщения, опубликованного на сайте ГУФСИН России по Кемеровской области (его представители также работают на месте ЧП), в ЛИУ-42 отбывают наказание и проходят лечение страдающие наркотической и алкогольной зависимостью осужденные, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. "Участники конфликта изолированы от основной массы осужденных, обстановка в учреждении контролируемая", - говорится в сообщении.