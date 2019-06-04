В Новосибирске директора стройфирмы обвинили в картельном сговоре

В Новосибирске директор строительной компании пойдет под суд по обвинению в особо крупном мошенничестве и картельном сговоре.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД, предприниматель похитил десятки миллионов рублей.

По данным полиции, 38-летний директор строительной фирмы в октябре 2017 года заключил контракт с муниципальными предприятием на строительство гидротехнического сооружения в Ленинском районе Новосибирска. Цена контракта составила около 75 миллионов рублей. Однако, как уточняют в областной прокуратуре, свыше 29 миллионов из этой суммы подрядчик попросту присвоил.

Предполагается, что при выполнении работ бизнесмен решил сэкономить на трубах и других стройматериалах. В частности, он уложил в землю восстановленные трубы вместо новых и использовал фиктивные сертификаты.

Как выяснили в полиции, принимали работы представители заказчика, с которыми нерадивый строитель заранее договорился. После экспертизы, проведенной по поручению следователя ГУ МВД, стало ясно, что работы были выполнены не на должном уровне, а деньги пошли в карман руководителю стройкомпании.

- Кроме этого, установлено, что директор этой же организации вступил в картельный сговор при участии в электронном аукционе на строительство еще одного объекта в Ленинском районе Новосибирска. По итогам аукциона с ним был заключен контракт на сумму более 200 миллионов рублей. По независящим от участников картельного сговора обстоятельствам аукцион признан недействительным, противоправные действия не были доведены до конца, - отметили в пресс-службе полицейского управления.

В отношении директора фирмы возбуждено два уголовных дела, материалы направлены в суд. В отношении двух представителей заказчика, ответственных за приемку выполненных работ, уголовное дело по статье о мошенничестве выделено в отдельное производство. Им уже предъявлено обвинение.