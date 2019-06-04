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04.06.2019 21:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Продам долг. Дешево

Верховный суд: кому переуступать права требований по проблемным кредитам
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Неделя № 121(7879)
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пересмотрела итоги спора должницы по банковскому кредиту. Некий банк продал по цепочке ее долг, который в итоге попал к некоему обществу с ограниченной ответственностью с вычурным названием. Местные суды, куда эта фирма вызвала гражданку, чтобы потребовать с нее долг, объяснили женщине, что с ее долгом поступили правильно. Но упорная дама дошла до Верховного суда РФ и там, после изучения дела, заявили - должница законно возмутилась, а их коллеги в регионе разрешили спор неправильно.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Эта история случилась в Новосибирской области. Там фирма пошла в суд с иском к некой гражданке, задолжавшей коммерсантам больше 864 тысяч рублей. Правда, истцы попросили добавить к этой сумме еще и госпошлину в 12 тысяч рублей.

Дело рассматривал Центральный районный суд Новосибирска и принял решение в пользу фирмы, присудив ей столько, сколько она попросила. Областной суд, недолго думая, это решение утвердил. Проигравшая ответчица дошла до Верховного суда РФ и там нашла понимание.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Верховный суд РФ с местными решениями не согласился и встал на сторону должницы. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда разъяснила свою позицию, рассказав, где и как ошиблись их коллеги в регионе.

История этого иска началась еще в 2007 году, когда нынешняя ответчица взяла в банке кредит в 35 тысяч рублей под 25 процентов годовых. Срок действия подписанного ею кредита был "до востребования, но не позднее мая 2027 года". Спустя полтора года после подписания этого договора у самого финансового учреждения началась бурная личная жизнь - банк стал преобразовываться, потом сливаться с другим банком, потом, и не один раз, он поменял название. В 2013 году, судя по материалам дела, кредит клиентки, который на тот момент уже был с долгом, банк передал другому финансовому учреждению, к которому перешло и право требования долга. Интересно, но, судя по документам, банк, купивший долг, в тот же день передал его в некое ОАО, а это общество спустя буквально пару часов уступило долг гражданки одному ООО, а тот - второму ООО. Так в реестре уступаемых прав и появился договор нашей ответчицы. И с 35 тысяч рублей сумма долга выросла почти до 900 тысяч рублей, из которых половина суммы - основной долг, а остаток - неуплаченные проценты.

Уступка прав требования допускается, только если она прописана в договоре с банком

Решение районного суда было простым - ответчица "ненадлежащим образом исполняла обязательства по кредитному договору, права требования по которому были уступлены".

Апелляция с таким решением согласилась, подчеркнув, что согласие должницы на переуступку прав требования не нужно, так как "личность кредитора не имела существенного значения для исполнения должником обязательств".

Кроме того, областной суд сказал, что кредитный договор "не содержит условия, запрещающего передачу прав третьим лицам". Вот с такими выводами местных судов и не согласился Верховный суд РФ. Свои разъяснения он начал с Гражданского кодекса. В нем есть 382-я статья, в которой говорится, что право требования, принадлежащее кредитору, может быть передано другому лицу "на основании закона". Для такого перехода к другому лицу прав кредитора согласия должника не требуется, "если иное не предусмотрено законом или договором".

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Потом Верховный суд перешел к материалам своего пленума, который рассматривал споры о защите прав потребителей (N 17 от 28 июня 2012 года). На пленуме было разъяснение - решая дела по спорам об уступке прав требований по кредитным договорам потребителей (физических лиц), суд должен учитывать следующее. В Законе "О защите прав потребителей" не предусмотрено право банка или иной кредитной организации передавать право требования по кредитному договору с потребителем лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности. Исключение - "если иное не установлено законом или договором, содержащим данное условие, которое было согласовано сторонами при его заключении".

Вывод Верховного суда - действующее законодательство не исключает возможность передачи прав требования по кредитному договору с потребителем (физическим лицом) другим лицам, у которых нет лицензии на банковскую деятельность. Но такая уступка допускается только в том случае, если подобное прописано в договоре между банком и его клиентом и обе стороны это согласовали, заключая договор.

Судя по материалам нашего дела, кредитный договор, который заключила гражданка с банком, не содержал положения о возможности переуступки прав по этому договору третьим лицам. По мнению высокой судебной инстанции, райсуд не учел, а областной суд не увидел, что разъяснения пленума Верховного суда применены в этом деле неправильно. Поэтому решения новосибирских судов отменены, и спор придется пересматривать заново.

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