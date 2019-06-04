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04.06.2019 20:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не все дороги ведут к морю

Что мешает махачкалинскому порту стать важнейшей частью транспортного коридора из Азии в Европу
Текст: Тимур Алиев, Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 119(7877)
а Каспии создадут логистический кластер, его основные объекты разместят в Астраханской области, где, в частности, планируется открыть крупный контейнерный терминал. Здесь будет происходить отгрузка на автомобильный транспорт. Свою роль в развитии российского транспортного коридора из Азии в Европу должна сыграть единственная на Каспии незамерзающая российская гавань в Дагестане.
Фото: Олег Сергеев Махачкалинский порт в будущем может стать важной частью транспортного коридора "Север – Юг". Фото: Олег Сергеев
Махачкалинский порт в будущем может стать важной частью транспортного коридора "Север – Юг". Фото: Олег Сергеев

В последние годы Махачкалинский морской торговый порт начал выходить из кризиса. В пресс-службе компании рассказали, что, согласно данным российской Ассоциации морских торговых портов, в 2018 году дагестанское предприятие по темпам прироста грузооборота стало лидером среди каспийских гаваней РФ. Было зафиксировано двукратное увеличение показателя. На предприятии перевалили около 2,5 миллиона тонн различной продукции - это чуть более половины общего грузооборота всех российских портов Каспийского бассейна.

Фото: Максим Коротченко
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- Так, перевалка нефти в махачкалинском порту в прошлом году выросла в два раза и превысила два миллиона тонн. Удалось сохранить положительную динамику по зерну - в 2018-м установлен рекорд за всю постсоветскую историю предприятия, только в Иран отгружено свыше 395 тысяч тонн зерновых, - рассказал генеральный директор компании Мурад Хидиров.

В январе 2019 года в порту после почти двухгодичного перерыва возобновилась перевалка нефти из Туркмении. Ее везут на танкерах в Махачкалу, где она закачивается в резервуары и отправляется покупателям по магистральным трубопроводам "Транснефти". Временное прекращение сотрудничества с дагестанским предприятием было вызвано тем, что поставщики жаловались на большие потери во время отгрузки.

- Проблему удалось решить после смены руководства республики. Урегулированы вопросы безопасного транзита туркменской нефти. В этом году планируем перевалить не менее полутора миллиона тонн, - добавил Мурад Хидиров.

Фото: Юлия Крымова/РГ
На Каспии будет создан логистический кластер

В то же время эксперты осторожно высказываются о перспективах махачкалинского порта в рамках транспортного коридора "Север - Юг". Скептическое отношение обусловлено состоянием местных автодорог.

- Около 95 процентов грузов доставляется и вывозится из порта автомобильным транспортом. Поэтому серьезной проблемой является недостаточное развитие автомобильнодорожной сети. Морской порт ограничен плотной городской застройкой. Возникают пробки, снижается его пропускная способность. Помимо улучшения транспортной ситуации в самом городе нельзя забывать и о необходимости создания транзитных путей. Речь идет о строительстве новой дорожной развязки на въезде в Махачкалу со стороны Кизилюрта и тоннеля под Буйнакским перевалом, - отмечает руководитель компании  LIVECARGO Карен Гомкцян.

Мнение

Ирина Заседатель, таможенный брокер, владелец логистической компании:

- Успех логистического кластера на Каспии возможен в случае комплексного решения транспортных проблем региона. Следует учитывать все логистические звенья. Развивать и финансировать по отдельности каждое из них, не имея единой программы, - бессмысленно. Тем более что мы говорим о совокупности разных типов перевозки, а также разных грузов. Наличие порта, пусть и с большими мощностями для грузооборота, само по себе недостаточно. Если нет оборудованных площадок, нельзя содержимое вагонов выгрузить на землю. Необходима инфраструктура и для железнодорожных, и для морских, и для автомобильных перевозок. Для развития порта нужны контейнерные площадки, которые сейчас отсутствуют. Нарастить грузопоток можно с помощью перевозок по железным дорогам, так как один вагон вмещает в три раза больше, чем контейнер. Возможна организация железнодорожных паромных переправ (например, по маршруту порт Амирабад (Иран) - Актау (Казахстан) - Махачкала (РФ) с последующим выходом в восточную и западную части России. Это позволит увеличить скорость доставки почти в 2,5 раза, ускорит обработку судов в портах, сократит простои. Отсутствие перегрузки с одного вида транспорта на другой снизит стоимость перемещения товаров и обеспечит их сохранность.

Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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