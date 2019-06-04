Несколько тщательно законспирированных майнинг-ферм правоохранители обнаружили в Новолакском и Казбековском районах республики. Подозреваемому предъявили обвинение в незаконном подключении к электросетям.

Двухэтажное ничем не примечательное здание на кадрах оперативной съемки полиции со стороны можно было бы принять за хозпостройку обычной фермы, если бы не новенькие решетки на окнах, за которыми крутились огромные вентиляторы. Внутри все оказалось оплетено проводами, а в закрытой комнате, куда не проникал солнечный свет, вдоль стен стояли внушительные стеллажи, занятые оборудованием.

- Сотрудники полиции совместно с УФСБ по Республике Дагестан обнаружили майнинг-фермы, для деятельности которых 36-летний житель города Хасавюрт незаконно подключился к сетям электроэнергии, причинив ущерб сетевой компании в размере свыше 4,5 миллиона рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, что работали фермы не так уж долго. Подозреваемый арендовал нежилые помещения лишь в апреле нынешнего года. Одну из мини-станций, состоящую из трех трансформаторных блоков высокой мощности, "фермер" закопал на территории Казбековского лесничества. Для деятельности другой незаконно подключился к линии электропередачи, проложив кабель через крышу соседнего помещения. Полицейские обнаружили комплектующие компьютеров и около тысячи видеокарт с охлаждающими вентиляторами. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Сейчас майнер находится за решеткой. Вины своей он не признал.

"В Казбековском районе ничего не работало, имеющееся оборудование установлено не было. В Новолакском мы платили за электричество, счетчик стоял, претензий не было. Но там почему-то выявили какие-то нарушения", - заявил подозреваемый оперативному сотруднику.

Но это не единственный такой случай в Дагестане за последнее время. На днях в республике обнаружено еще одно помещение, где добывали криптовалюту. Во время рейдов с целью выявления фактов неучтенного потребления электроэнергии сотрудники департамента обеспечения безопасности МРСК Северного Кавказа и отдела технического аудита Дагестанской сетевой компании совместно с полицейскими обнаружили в Кизилюртовском районе незаконное подключение трех трансформаторов и оборудования для производства криптовалюты к сетям энергокомпании. Майнинг-ферма располагалась на территории бывшего колхоза. Ущерб, нанесенный энергокомпании, составил около 30 миллионов рублей.

"Помимо оплаты незаконно использованной электроэнергии нарушитель несет административное наказание. Для физлиц штраф составляет 10-15 тысяч рублей, для должностных - 30-80 тысяч, для юридических - до 200 тысяч. Нарушителю может грозить и уголовная ответственность", - рассказали корреспонденту "РГ" в Дагестанской сетевой компании.

Одну из мини-станций, состоящую из трех трансформаторных блоков высокой мощности, "фермер" закопал на территории Казбековского лесничества

Напомним, в России пока нет специального правового регулирования для криптовалюты. Как отметил министр юстиции РФ Александр Коновалов, сейчас цифровые деньги, согласно гражданскому законодательству, относятся к понятию "иное имущество". Покупать или производить их не запрещено, но при этом категорически не допускается использование криптовалюты в качестве платежного инструмента (она считается денежным суррогатом).

- Майнинговые фермы с количеством устройств от 300 единиц вполне могут быть прибыльными при стоимости одного киловатт-часа в 3,2 рубля и при цене биткоина не ниже двух тысяч долларов США. Юридически эта деятельность сейчас никак не регламентируется, но многие майнеры, стремясь выглядеть более презентабельно, идентифицируют себя как дата-центры, - рассказал корреспонденту "РГ" исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников. - Наказание за собственно майнинг в законодательстве не предусмотрено, но в каждом отдельном случае можно "подогнать" квалификацию под какую-то другую статью. Тут все зависит от конкретной ситуации и изобретательности правоохранителей.

Что касается перспектив хождения криптовалют в России, то они довольно смутные. Как опасаются в Росфинмониторинге, их могут использовать драгдилеры при расчетах с поставщиками или члены ОПГ для легализации преступных доходов. Так, в 2017 году в 23 регионах России фиксировали использование биткоинов при незаконном обороте наркотиков. Популярность цифровым деньгам среди злоумышленников обеспечивает анонимность расчетов.

В марте Госдума приняла во втором чтении законопроект, создающий основу для регулирования отношений в рамках цифровой экономики. В первой версии документа шла речь и о криптовалюте. Однако ко второму чтению ее убрали. При этом парламентарии заявили, что обязательно к этому вопросу вернутся, так как крипотовалюта может быть, например, объектом наследования.

В прошлом году в Госдуму также был внесен законопроект о цифровых финансовых активах, определяющий статус виртуальных денег в России. Чтобы снизить риск использования тех же биткоинов для отмывания доходов или финансирования терроризма, предлагается перед совершением такой операции обязательно проводить идентификацию пользователя через операторов обмена цифровых финансовых активов. Однако закон пока не принят.

Мнение

Валерий Петров, вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ):

- Юридически майнинг в России не запрещен. По факту это не что иное, как осуществление математических вычислений с использованием компьютерной техники. Что происходит дальше с полученной в результате проведенной работы криптовалютой, другой вопрос, но и он относится к ведению, скорее всего, налоговых органов, а не правоохранителей. Если майнер легально использует помещение, оплачивает потребленное электричество и платит налоги с полученного дохода, у государства к нему претензий быть не должно. Однако в реальности этот бизнес находится в "серой зоне", поэтому и привлекает к себе внимание правоохранительных органов.

Чтобы заработать в этой сфере, большой стартовый капитал не требуется. Инвестиция в 10 тысяч долларов уже принесет доход, который позволит получать дальнейшую прибыль и оплачивать все налоги. При этом стоит подчеркнуть, что с точки зрения РАКИБ майнинг в нашей стране совершенно несправедливо обойден вниманием законодателей. Дело в том, что в России существует избыток энергогенерирующих ресурсов. Даже если власти опасаются незаконного обращения криптовалюты на территории РФ, ничто не мешает легализовать использование генерирующих мощностей для майнинга при условии, что добытая криптовалюта будет применяться за пределами страны. Полученный доход от продажи электричества стал бы серьезным подспорьем для бюджета государства.

Можно вспомнить, например, что запретивший недавно майнинг Китай сделал это в том числе и потому, что испытывает серьезный дефицит энергоресурсов. В России же ситуация прямо противоположная, что делает майнинг стратегически востребованным направлением бизнеса. Необходимо только прописать нормативные требования, чтобы государство получало прибыль наряду с самими майнерами.

Тем временем



В России можно создать целую криптодолину, заявили в международной инфраструктурно-майнинговой компании BitCluster. По мнению экспертов, в стране достаточно предпринимателей, готовых вложить средства в такой проект. При этом российские гидроэлектростанции могут стать системообразующей базой криптодолины, вокруг которой разместятся майнинговые центры и инфраструктура блокчейн-парков.



Как отмечают в компании, в 2018 году профицит электроэнергии в России составлял 20 гигаватт, что позволяло задействовать 14,8 миллиона типичных устройств для майнинга. При таких показателях благодаря только НДС бюджет страны ежегодно может пополняться примерно на 70 миллиардов рублей.