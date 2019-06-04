Силовики начали изымать документы в Минкультуры Кабардино-Балкарии

Днем 4 июня в кабинетах Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики начали изымать документы. Как сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона, в здании министерства на Кешокова, 43 идут обыски.

"Документы изымаются из-за нарушений при заключении контрактов", - отметил собеседник.

По данным "Интерфакса", речь идет якобы о нарушениях, которые были выявлены при заключении коннтрактов при выделении бюджетных средств Общественной радиотелевизионной компании "Нальчик"("НОТР"). Эта компания занимается продвижением многонациональной культуры КБР и местных социальных проектов. Телеканал выпускает программы на кабардинском, балкарском и русском языках.

Ни в ведомстве, ни в телекомпании на данный момент пока никак не комментируют происходящее.