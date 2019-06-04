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04.06.2019 11:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Этностиль

Северокавказские модельеры и дизайнеры намерены покорить мир Fashion-индустрии
Текст: Тимур Алиев, Николай Грищенко, Роман Кияшко
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 119(7877)
Элементы национальных костюмов кавказских народов все чаще появляются на мировых подиумах. Жан-Поль Готье надел папахи на моделей в 2010 году, добавив изюминку в виде леопардового принта. А спустя три года Ральф Лорен создал коллекцию, посвященную России, частью которой стали восхитительные каракулевые папахи.
Сдержанность, целомудрие, элегантность и скромность - так охарактеризовал Вячеслав Зайцев работу Айшат Кадыровой. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Сдержанность, целомудрие, элегантность и скромность - так охарактеризовал Вячеслав Зайцев работу Айшат Кадыровой. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Сдержанность, целомудрие, элегантность и скромность - так охарактеризовал Вячеслав Зайцев работу Айшат Кадыровой. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Черкески вдохновили Карла Лагерфельда, который использовал красные и золотые ткани при пошиве кавказского кафтана. Король эпатажа Джон Гальяно и вовсе решил пришить к черкеске нестандартные рукава и большое количество различных деталей, в том числе металлических цепей. В 2014 году на Брюссельской неделе моды Седа Джанти вывела на подиум моделей в бурках, расшитых камнями.

А что же сами кавказские дизайнеры? Корреспонденты "РГ" пообщались с модельерами из регионов СКФО, имена которых известны далеко за пределами России, и узнали, какие тренды нынче популярны и есть ли место традициям в современных луках.

Психолог-модельер

Мадина Саральп из Кабардино-Балкарии занимается дизайном одежды вот уже 20 лет. Она специализируется на национальных адыгских нарядах, которые постоянно адаптирует к запросам покупателя.

- Когда в пять лет я впервые надела традиционное адыгское платье, то ощутила свою идентификацию. И уже тогда поняла, чем хочу заниматься, - рассказывает Мадина.

Фото: iStock
Какие страны чаще всего экспортируют свои бренды в Россию

Первое профильное образование она получила в Нальчике, потом окончила отделение художественного моделирования одежды Ставропольского технологического техникума и отделение психологии Санкт-Петербургского университета имени Герцена. Такое на первый взгляд разношерстное образование помогает ей лучше понимать психологию народов при создании дизайнерской одежды.

Так, в 2004 году Мадина сшила свадебное платье для журналистки CNN Рим Брахими, которая стала супругой иорданского принца Али бин аль-Хусейна (сводного брата короля Абдаллы). На церемонии бракосочетания невеста предстала перед гостями в черкесском национальном платье нежно-жемчужных тонов. Это стало данью уважения корням супруга.

- Принц Иордании любит черкесскую культуру. Его бабушка была черкешенка. Он эмоционально привязан к своим корням, но как человек государственный не мог позволить себе надеть черкесскую одежду. Зато это не запрещалось его будущей супруге, - отмечает Саральп.

Подвенечное платье для иорданской принцессы сшили в Нальчике, работа была полностью ручной, использовался только натуральный шелк. А фурнитуру и аксессуары для новобрачных изготовила оружейница из Майкопа Ася Еутых.

Платье так понравилось принцессе, что Рим сразу после свадьбы заказала еще один костюм и предложила Саральп организовать выставки в Париже и Аммане под своим патронажем.

Материалы Мадина использует качественные. По ее словам, сейчас на рынке можно достать любую ткань, поэтому помимо качества ценится авторский стиль.

- Мы обслуживаем клиентов уровня люкс, значит, стиль, ради которого к нам и идут клиенты, должен быть узнаваемым. К нам приезжают покупатели из Турции, Иордании, Германии и Северной Америки. Часто обращаются представители других национальностей. Тогда я стараюсь разработать наряд с учетом иной этнической культуры.


Мадина Саральп: Когда в пять лет я впервые надела традиционное адыгское платье, то ощутила свою идентификацию. И уже тогда поняла, чем хочу заниматься

Минимальная цена на костюмы Саральп - около 100 тысяч рублей. При пошиве изделий такой стоимости используются распространенные ткани хорошего качества. Изделия облегченные, декоративная отделка - довольно скромная вышивка и изысканная фурнитура.

Следующая категория изделий - от 150 до 170 тысяч рублей. К ним подбирают элитные ткани и кружева. Платье многослойное с обилием ручной и машинной вышивки, фурнитура роскошная. Если клиент захочет, возможно дополнить наряд элементами аутентичной ему культуры.

И, наконец, третья категория - наряды от 200 до 350 тысяч рублей. На их пошив идут исключительно дорогостоящие ткани. Многослойное платье украшено сложной, комбинированной ручной вышивкой, выполненной в разных техниках, включающих использование золотых нитей, канители и тесьмы ручного плетения.

Все изделия, вне зависимости от категории, комплектуются необходимыми аксессуарами, в частности головным убором, фатой и сумочкой. Предоставляется подарочная упаковка для длительного хранения наряда. Обязательные аксессуары - ювелирная фурнитура. Но можно дополнить образ национальными украшениями - поясами, нагрудниками и подвесами.

Саральп организовала в Нальчике свой Арт-Центр. Это не только магазин эксклюзивной одежды, здесь имеются два выставочных зала, в одном из которых работает постоянная экспозиция этнических платьев и аксессуаров. Арт-Центр также предоставляет площадку для выставок молодым художникам, скульпторам и дизайнерам.

Согревающее солнце

Бренд Aurum Velleris родился в стенах школы моды и дизайна Миланского института Марангони в 2015 году. Его разработали начинающий модельер из Карачаево-Черкесии Амина Халкечева и французский дизайнер Гаи Изак. Первая коллекция состояла всего из 19 комплектов трикотажной одежды, как повседневной, так и вечерней.

- Затем разработали новую, уже из 30 луков. Также расширили тематику. В новых изделиях встречаются элементы, характерные для моды 20-х и 60-х годов прошлого века, а также стиля "бохо", которому присуще большое количество бахромы, - рассказывает Амина Халкечева. - Но все же главная изюминка коллекции осень-зима - солнце, изображение которого можно увидеть на многих изделиях.

При пошиве используются ткани, в которых содержание натуральной шерсти превышает 30 процентов. Коллекция ориентирована на женщин, ценящих элегантность и роскошь, шарм и выразительность. Вдохновение, как пояснила модельер, к ней пришло, когда она любовалась видами одного из самых красивых городов Ближнего Востока - Дубая.

Особенность бренда Aurum Velleris - ориентированность не на штучное производство, которая в силу разных причин характерна для региональных дизайнеров, а на масс-маркет. Вещи изготавливаются в Черкесске на фабрике по производству пряжи и проходят контроль качества.

Фото: Евгения Евреинова
Российский кутурье привез в Киргизию новую коллекцию одежды

- Но мы не рассматриваем наш проект как ателье при фабрике. Наше производство - самостоятельная единица, - отмечает Амина.

Реализуют продукцию через социальные сети. Стоимость фирменных вещей - от 2500 до 9000 рублей. Клиенты в основном из России, но некоторые заказы приходят и из Европы.

Как отмечают эксперты Fashion-индустрии, на творчество кавказских модельеров и дизайнеров аксессуаров значительное влияние оказывают религиозные и национальные особенности. В их коллекциях не найдешь мини-юбок и платьев с откровенным декольте.

Впрочем, сочетание традиций и современности может стать источником оригинальных идей. Модельер и художественный руководитель театра мод "Суюнбике" Асият Еслимесова возродила в Ногайском районе Карачаево-Черкесии искусство катания войлока и разработала собственную коллекцию одежды с элементами национальных мотивов. Также из него она делает легкие, красивые и прочные сумки, аксессуары для гаджетов.

- Современный войлок значительно отличается от древнего. Благодаря химическим красителям, иглопробивным машинам и другим достижениям эпохи технического прогресса дизайнеры могут создавать вещи самых прихотливых форм, - объясняет Асият Еслимесова.

В древности многие виды мужской, женской и детской одежды и обуви ногайцев делались из войлока. Из тонкого, легкого, однотонного материала шили куртки и кафтаны, чулки и шляпы. Высококачественные сорта шли на бурки. В XVIII-XIX столетиях зафиксированы случаи, когда оружейные пули не могли пробить ногайские бурки.

Маэстро из Дагестана

Когда спрашивают о модельерах из Дагестана, в первую очередь упоминается имя Шамхала Алиханова, которого в республике именуют не иначе как маэстро. Любимой работе он посвятил около 30 лет. Шьет Алиханов исключительно мужские костюмы. Признается, что особым спросом в последнее время пользуется одежда с этническими мотивами. Но изготавливается она в единичных экземплярах - по индивидуальному заказу.

Корреспондент "РГ" побывал в мастерской маэстро. Она занимает половину этажа в распроданном под коммерческие офисы и учреждения здании Дома быта.

- Многие российские и зарубежные коллеги думают, что у меня в Махачкале свой огромный торговый дом. Видите, что это не так. Все мое богатство - это я сам и несколько помощниц-швей, - улыбается Шамхал.

На Неделе высокой моды в Москве его забросали заказами. Клиенты хотели купить едва ли не всю представленную линейку.

- Но я вынужден отвечать отказом на многие предложения о сотрудничестве, - сетует маэстро.

Цены на его изделия зависят от сложности работы. К примеру, обычный костюм ручной работы с рисунками в стиле этно дагестанскому покупателю обойдется примерно в 30 тысяч рублей. А вот в Москве его стоимость вырастет в несколько раз. Почему бы тогда не пользоваться такой возможностью?

Шамхал Алиханов: Мечтаю о показе дагестанской этнической одежды за рубежом, чтобы люди поняли: Кавказ - это не война, а продвинутая культурная жизнь

- Спрос на этническую одежду есть. Я ведь делаю бытовые вещи, а не театральные костюмы. За изготовленные мной эксклюзивные изделия в Москве и европейских городах готовы платить хорошие деньги. Но просят партии, причем одна должна быть в определенном цвете, а другая - с конкретным рисунком. Чтобы организовать поставки таких масштабов, нужны средства. Банковские кредиты дают под слишком большой процент. Хотя есть предприниматели, готовые стать инвесторами. Но я принципиально не сотрудничаю с ними. Какие бы договоры ты ни подписал, всегда есть человеческий фактор. Рисковать своим именем и брендом я не хочу, - говорит Алиханов.

Поэтому дизайнеру кроме пошива эксклюзивных костюмов на заказ приходится работать и в масс-маркете. Ведь надо платить швеям, кормить собственную семью, рассчитываться за аренду помещения.

У Шамхала Алиханова есть план развития дизайнерского бизнеса.

- Моя мастерская произвела сильное впечатление на главу Дагестана Владимира Васильева. Я изложил свои предложения. Причем они касаются не лично меня, а в целом всей отрасли. Речь идет о помощи в рамках существующих программ поддержки предпринимательства, организации взаимодействия с региональными министерствами культуры, экономики и туризма. Они могли бы помочь молодым дизайнерам выезжать со своими коллекциями на показы в разные города страны. В планах - создать учебный класс, ведь в училищах уже давно не выпускают портных. Мне же не хватает помещений. При наличии еще нескольких комнат можно было бы поставить на поток пошив модных эксклюзивных вещей, - рассказывает модельер.

Как отметил Алиханов, главе республики пришлась по душе идея развивать этническую моду в республике. Васильев даже предложил включить мастерскую художника в региональный туристический маршрут. Остальные инициативы маэстро еще рассматриваются.

Фото: iStock
Какие страны чаще всего экспортируют свои бренды в Россию

Пока корреспондент "РГ" беседовал с модельером, в его мастерскую один за другим заходили люди. Одни просили пошить одежду в кавказском стиле, другие примеряли уже готовые образцы.

- Почему вы не сделаете сайт, чтобы продавать одежду через интернет?

- Не хочу выставлять товар в единичном экземпляре. Моя мечта - уйти "в линейку", но делать только стильную одежду. Мечтаю о показе дагестанской этнической одежды за рубежом, чтобы люди поняли: Кавказ - это не война, а продвинутая культурная жизнь.

Между тем

В нынешнем году 10 лет исполняется чеченскому модному дому FIRDAWS, основанному супругой главы республики Медни Кадыровой. Первый показ коллекции мусульманской одежды под названием "Цветы императора" прошел в рамках Moscow Fashion Week.

В 2016-м Кадырова передала управление модным домом своей старшей дочери Айшат. Показ ее коллекции под названием "Горная жемчужина" состоялась осенью 2017 года в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia. По мнению Вячеслава Зайцева, бренд FIRDAWS отвечает новому модному веянию, когда главной ценностью образа становятся сдержанность, целомудрие, элегантность и скромность, украшенная роскошью.

Наряды из этой коллекции можно приобрести в фирменных магазинах в Чечне либо в интернете. В зависимости от сложности изделия цена варьируется от 30 до 80 тысяч рублей. Делают в модном доме и мужскую одежду. Классический мюридский костюм (мужская мусульманская одежда) обойдется покупателю в пределах 20 тысяч рублей. Однако есть и более дорогие варианты - около 40 тысяч.

В прошлом году Айшат Кадырова представила коллекцию спортивной одежды в формате Family Look. Для женщин, с учетом требований шариата, вместо спортивных брюк пошили спортивные юбки до пола. Согласно задумке дизайнера костюмы сделали двусторонними, чтобы можно было менять образ в зависимости от настроения. Стоимость мужского или женского костюма из новой коллекции составляет 25,8 тысячи рублей.

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