Новости

Сериал "Чернобыль" раскритиковали за отсутствие на экране негров 14:38
Минск рассчитывает на ускорение экономических связей с Братиславой 14:20
Рекордная жара придет в Москву на выходных 14:20
Установку "острова" на авианосец показали на видео 14:13
Праздник "Активного гражданина" посетили более миллиона человек 14:01
Прокуратура начала проверку гибели рабочего на кузбасской шахте 13:59
Танки Т-72Б3 новейшей модификации впервые проедут по улицам Минска 13:54
Макей: Диалог между ЕС и ЕАЭС будет содействовать развитию "Восточного партнерства" 13:50
Траву вдоль федеральной трассы "Кавказ" начали косить роботы 13:44
Чиновники тормозят модернизацию американских бомбардировщиков B-52 13:40
Песков отметил авторитет Кучмы 13:38
Шереметьево: Сроки ожидания выдачи багажа сократятся 13:29
Песков прокомментировал заявление Трампа по Венесуэле 13:27
В пермской школе организуют общую раздевалку для мальчиков и девочек 13:27
В Ненецком округе житель Коми устроил нелегальный плавучий алкошоп 13:26
В Самаре на пациента в больнице обрушился потолок 13:26
В Петербурге детский омбудсмен проверит данные о брошенном ребенке 13:22
Испанские наркополицейские во время операции стали шахтерами 13:20
Сильвестр Сталлоне упрекнул премьера Болгарии в незнании английского 13:20
Физики опровергли общепризнанную точку зрения и "спасли" кота Шредингера 13:07
Музеи Московского Кремля перешли на летний режим работы 13:05
В аэропорту Волгограда сняли с рейса "инфицированную" пассажирку 13:02
Умерла супруга президента Израиля 12:49
Представлено лекарство от рака, существенно повышающее выживаемость 12:41
В Мурманской области возбудили уголовное дело в связи с кражей моста 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
04.06.2019 13:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Траву вдоль федеральной трассы "Кавказ" начали косить роботы

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ" Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ"
Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ"

Вдоль федеральной трассы P-217 "Кавказ" косить траву теперь будут роботы. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ", подрядчики, которые содержат федеральные трассы, приобрели двух роботов-косильщиков.

Четверо сахалинцев вывезли 15 тонн автопокрышек с обочин дороги

- Задача роботов - косить траву, чтобы обеспечить нормативную видимость участков дорог, знаков, указателей и светоотражателей барьерного ограждения. По сравнению с триммером, один робот ускоряет покос травы в 12 раз, управляется с помощью пульта и расходует около четырех литров топлива в час, - рассказал корреспонденту "РГ" специалист по связям с общественностью дорожного управления ФКУ Упрдор "Кавказ" Александр Божков.

Роботом может дистанционно управлять один человек с помощью пульта. Суммарно такой агрегат расходует в три раза меньше топлива, чем 12 человек с обычными ручными косилками. Косилка-робот имеет 3-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 40 лошадиных сил и может работать на уклоне до 55 градусов. Этому способствует низкий центр тяжести аппарата и большой вес - около тонны.

Кроме того, мощный двигатель и гидравлика позволяют использовать машину с разнообразным навесным оборудованием.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы
Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США
Испытания новой российской противоракеты показали на видео
СМИ: ФСБ запросила у "Яндекса" ключи шифрования от почты
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове