Траву вдоль федеральной трассы "Кавказ" начали косить роботы

Вдоль федеральной трассы P-217 "Кавказ" косить траву теперь будут роботы. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ", подрядчики, которые содержат федеральные трассы, приобрели двух роботов-косильщиков.

- Задача роботов - косить траву, чтобы обеспечить нормативную видимость участков дорог, знаков, указателей и светоотражателей барьерного ограждения. По сравнению с триммером, один робот ускоряет покос травы в 12 раз, управляется с помощью пульта и расходует около четырех литров топлива в час, - рассказал корреспонденту "РГ" специалист по связям с общественностью дорожного управления ФКУ Упрдор "Кавказ" Александр Божков.

Роботом может дистанционно управлять один человек с помощью пульта. Суммарно такой агрегат расходует в три раза меньше топлива, чем 12 человек с обычными ручными косилками. Косилка-робот имеет 3-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 40 лошадиных сил и может работать на уклоне до 55 градусов. Этому способствует низкий центр тяжести аппарата и большой вес - около тонны.

Кроме того, мощный двигатель и гидравлика позволяют использовать машину с разнообразным навесным оборудованием.