В Кавказских Минеральных Водах будут активнее развивать медицинский туризм. На днях в крае прошли переговоры с израильскими предпринимателями, которые изъявили желание принять участие в строительстве лечебных учреждений в КМВ. Также они помогут с обучением российских специалистов на площадках ведущих клиник и медицинских образовательных учреждений Израиля.

- У Ставрополья огромный потенциал для развития мединдустрии. Здесь немало природных жемчужин и хорошая транспортная доступность объектов. Мы готовы передать наш опыт в здравоохранении, в частности помочь повысить квалификацию российским медикам, выступить в роли проектировщиков медучреждений, консультантов по оборудованию, - сообщил глава ассоциации медицинского туризма Израиля Марк Каценельсон.

Одним из главных плюсов КМВ он назвал привлекательную для заграничных гостей ценовую политику отечественных курортов.

В свою очередь зампред правительства Ставропольского края Николай Афанасов заявил, что регион весьма заинтересован в частных инвестициях, независимо от того, внутренние они или внешние.

- КМВ необходим современный медцентр, такой уже есть в Ставрополе. Мы обсудим возможность предоставить инвестору землю, налоговые преференции, выделить бюджетные средства на развитие инфраструктуры, - добавил Афанасов.Согласно данным министерства туризма Ставропольского края, в 2018 году Кавминводы посетили почти 1,1 миллиона человек, что на восемь процентов больше, чем в 2017-м. И уже в январе - марте 2019-го на лечение и отдых в регион приехали 252 тысячи туристов. Всего же, по подсчетам специалистов министерства, КМВ может одновременно принимать до 40 тысяч отдыхающих.

Одним из главных плюсов Кавминвод иностранцы назвали привлекательную для заграничных гостей ценовую политику отечественных курортов

Поток иностранных туристов, конечно, не так уж велик - около 70 тысяч человек в год. При этом три четверти из них приезжает из стран СНГ и Балтии. Встречаются гости из Германии, Турции, Греции, Китая и Израиля, но здесь речь идет об одной-двух тысячах человек в год.

Медтуризм в регионе действительно в значительной степени продвигают инвесторы. Только за три последних года построены санатории "Источник" на 444 места (в Ессентуках), "Арника", "Белая дача" и "Главные Нарзанные Ванны" суммарно на 322 места (в Кисловодске).

"Сейчас на Ставрополье строятся 24 объекта санаторно-курортного и туристического назначения, сумма вложенных средств в них превысит 10 миллиардов рублей, появится около 1300 рабочих мест", - рассказали в пресс-службе минтуризма края.

В частности, речь идет о курортном спа-отеле и современном санатории "Петергоф", клинике инновационных медицинских технологий, экспертной диагностики, системной коррекции и реабилитации в Кисловодске, а также санаторно-гостиничном комплексе на 400 мест в Железноводске.

Комментарий

Игорь Платонов, президент Российской ассоциации медицинского туризма, генеральный секретарь Всемирной организации медицинского туризма:

- Развитие этого вида туризма в России тормозит низкая информированность иностранцев о медицинских услугах, которые предоставляют в нашей стране, отсутствие упрощенной процедуры получения въездных виз для тех, кто приезжает лечиться, недостаточный уровень околомедицинского сервиса. Кроме того, наши врачи и медицинский персонал плохо знают иностранные языки. Данные проблемы актуальны не только для КМВ, но и для других регионов страны.

Тем не менее поток пациентов из-за границы растет с каждым годом. В 2016-м за медицинской помощью в Россию приехало 66 тысяч иностранцев, в 2017-м - 110 тысяч, в 2018-м - более 300 тысяч. Рост в том числе связан с государственной политикой. Реализуются два национальных проекта: "Здравоохранение" (он включает федеральную программу "Развитие экспорта медицинских услуг") и "Международная кооперация и экспорт" (включает программу "Экспорт услуг"). Для развития этого рынка и эффективного привлечения иностранных пациентов ведущие клиники страны объединились в Российскую ассоциацию медицинского туризма. Организацией реализуется ряд проектов с целью продвижения качественных медицинских услуг как внутри страны, так и за рубеж.

Между тем

В начале мая на базе Пятигорского медико-фармацевтического института (ПМФИ) прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная медицинскому туризму. Как отметили эксперты, санаторно-курортная сфера плохо представлена в нацпроектах "Здравоохранение" и "Демография" из-за отсутствия четкого определения понятий "медицинский туризм" или "лечебно-оздоровительный туризм".

- Этот вопрос действительно требует определенного законодательного пояснения. На взаимоотношения медицинских учреждений, объектов размещения и туристов влияют разные аспекты - сроки пребывания, причины обращения за медицинской помощью. Нужно также учитывать природные и климатические факторы курортного региона. Иначе эффективность оказания медицинской помощи будет недостаточной, - подчеркнул директор ПМФИ Всеволод Аджиенко.