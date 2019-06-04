- У Ставрополья огромный потенциал для развития мединдустрии. Здесь немало природных жемчужин и хорошая транспортная доступность объектов. Мы готовы передать наш опыт в здравоохранении, в частности помочь повысить квалификацию российским медикам, выступить в роли проектировщиков медучреждений, консультантов по оборудованию, - сообщил глава ассоциации медицинского туризма Израиля Марк Каценельсон.
Одним из главных плюсов КМВ он назвал привлекательную для заграничных гостей ценовую политику отечественных курортов.
В свою очередь зампред правительства Ставропольского края Николай Афанасов заявил, что регион весьма заинтересован в частных инвестициях, независимо от того, внутренние они или внешние.
- КМВ необходим современный медцентр, такой уже есть в Ставрополе. Мы обсудим возможность предоставить инвестору землю, налоговые преференции, выделить бюджетные средства на развитие инфраструктуры, - добавил Афанасов.Согласно данным министерства туризма Ставропольского края, в 2018 году Кавминводы посетили почти 1,1 миллиона человек, что на восемь процентов больше, чем в 2017-м. И уже в январе - марте 2019-го на лечение и отдых в регион приехали 252 тысячи туристов. Всего же, по подсчетам специалистов министерства, КМВ может одновременно принимать до 40 тысяч отдыхающих.
Поток иностранных туристов, конечно, не так уж велик - около 70 тысяч человек в год. При этом три четверти из них приезжает из стран СНГ и Балтии. Встречаются гости из Германии, Турции, Греции, Китая и Израиля, но здесь речь идет об одной-двух тысячах человек в год.
Медтуризм в регионе действительно в значительной степени продвигают инвесторы. Только за три последних года построены санатории "Источник" на 444 места (в Ессентуках), "Арника", "Белая дача" и "Главные Нарзанные Ванны" суммарно на 322 места (в Кисловодске).
"Сейчас на Ставрополье строятся 24 объекта санаторно-курортного и туристического назначения, сумма вложенных средств в них превысит 10 миллиардов рублей, появится около 1300 рабочих мест", - рассказали в пресс-службе минтуризма края.
В частности, речь идет о курортном спа-отеле и современном санатории "Петергоф", клинике инновационных медицинских технологий, экспертной диагностики, системной коррекции и реабилитации в Кисловодске, а также санаторно-гостиничном комплексе на 400 мест в Железноводске.
Игорь Платонов, президент Российской ассоциации медицинского туризма, генеральный секретарь Всемирной организации медицинского туризма:
- Развитие этого вида туризма в России тормозит низкая информированность иностранцев о медицинских услугах, которые предоставляют в нашей стране, отсутствие упрощенной процедуры получения въездных виз для тех, кто приезжает лечиться, недостаточный уровень околомедицинского сервиса. Кроме того, наши врачи и медицинский персонал плохо знают иностранные языки. Данные проблемы актуальны не только для КМВ, но и для других регионов страны.
Тем не менее поток пациентов из-за границы растет с каждым годом. В 2016-м за медицинской помощью в Россию приехало 66 тысяч иностранцев, в 2017-м - 110 тысяч, в 2018-м - более 300 тысяч. Рост в том числе связан с государственной политикой. Реализуются два национальных проекта: "Здравоохранение" (он включает федеральную программу "Развитие экспорта медицинских услуг") и "Международная кооперация и экспорт" (включает программу "Экспорт услуг"). Для развития этого рынка и эффективного привлечения иностранных пациентов ведущие клиники страны объединились в Российскую ассоциацию медицинского туризма. Организацией реализуется ряд проектов с целью продвижения качественных медицинских услуг как внутри страны, так и за рубеж.
Между тем
В начале мая на базе Пятигорского медико-фармацевтического института (ПМФИ) прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная медицинскому туризму. Как отметили эксперты, санаторно-курортная сфера плохо представлена в нацпроектах "Здравоохранение" и "Демография" из-за отсутствия четкого определения понятий "медицинский туризм" или "лечебно-оздоровительный туризм".
- Этот вопрос действительно требует определенного законодательного пояснения. На взаимоотношения медицинских учреждений, объектов размещения и туристов влияют разные аспекты - сроки пребывания, причины обращения за медицинской помощью. Нужно также учитывать природные и климатические факторы курортного региона. Иначе эффективность оказания медицинской помощи будет недостаточной, - подчеркнул директор ПМФИ Всеволод Аджиенко.