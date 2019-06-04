В КБР нашли тело утонувшего ребенка

Сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии обнаружили тело ребенка, утонувшего 29 мая.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, поисками занимались шестеро спасателей, 15 полицейских, а также добровольцы и волонтеры.

Поисковые работы в Майском районе завершены в 15:10. Тело ребенка обнаружено под мостом у реки Черек рядом с сельским поселением Октябрьское, уточнили в ГУ МЧС по КБР. Тело мальчика спасатели передали следственно-оперативной группе.

Поисково-спасательные работы продолжались всю неделю с короткими перерывами на ночь. 29 мая трехлетний ребенок упал в реку Черек на окраине города Майский. Помимо десятков спасателей и полицейских, к поиску подключились многочисленные добровольцы - местные жители и члены поискового отряда "Лиза Алерт".