Беглов назначил двух новых глав комитетов Смольного

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назначил глав двух комитетов Смольного. Так, жилищным комитетом отныне руководит Виктор Борщев, комитет по природопользованию возглавил Денис Беляев.

В жилищном комитете должность председателя была вакантна с конца марта. Тогда своего поста лишился Валерий Шиян, он возглавлял жилищный комитет с 2011 года.

В статусе исполняющего обязанности комитетом больше двух месяцев руководил Василий Осипов. Виктора Борщева, нового председателя, хорошо знают жители Центрального района Петербурга, он долгие годы работал здесь в должности заместителя и советника главы администрации.

Игорь Григорьев, возглавлявший комитет по природопользованию с 2015-го года, в конце мая сам написал заявление об отставке. На его место пришел Денис Беляев, до этого он работал в Северо-Западном управлении Росрыболовства.