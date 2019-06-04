Беглов поблагодарил "Газпром" за позицию по снижению тарифов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил благодарность ПАО "Газпром" и руководителю корпорации Алексею Миллеру за позицию по тарифам на теплоснабжение.

По словам действующего главы города, благодаря конструктивной позиции руководства компании, которое приняло во внимание текущую экономическую ситуацию, удалось достичь договоренностей о переходе на физический метод распределения топлива. Это позволило сэкономить горожанам и предприятиям Петербурга более четырех миллиардов рублей.

Вопрос учета теплоэнергии, которую производит "ТГК-1" (входит в энергохолдинг "Газпрома"), до последнего времени в Петербурге стоял достаточно остро. Суть разногласий была в том, что генерирующая компания и комитет по тарифам Петербурга по-разному учитывали расходы на производство энергии.

В итоге генерирующая компания перешла на физический метод распределения топлива.В начале года Смольному и ПАО "Газпром" удалось прийти к компромиссному решению при определении механизмов компенсации, что позволило сохранить на уровне прошлого года тариф на тепло для горожан.

Для бизнеса тарифы все же увеличились. Рост составит 11 процентов. Но это не так много, ведь изначально предполагалось, что плата за тепло вырастет на 40 процентов.