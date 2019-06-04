Новости

На Кубани в ДТП с маршруткой пострадали четыре пассажира 17:43
Силовики начали изымать документы в минкультуры КБР 17:37
В Совфеде Зеленскому указали на риски от попытки "вернуть Крым" 17:37
В Калининграде нашлись трое пропавших школьников 17:34
Из Петербурга в Арктику пустят туристический поезд 17:31
МЧС: Понятия лесной и ландшафтный пожар строго разграничат 17:31
У космического спутника "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем 17:28
Житель Смоленска получил 23 года за убийство маленькой падчерицы 17:13
В зоопарке Петербурга хамелеон вылупился после двух лет в инкубаторе 17:07
На юго-востоке столицы объявлен карантин по бешенству 17:06
Террористы получили новые украинские гранатометы раньше ВСУ 16:59
Суд арестовал подозреваемых во взятках 12 полицейских из КБР 16:58
Беглов поблагодарил "Газпром" за позицию по снижению тарифов 16:55
Участок Филевской линии московского метро закроют на два дня 16:53
В Петербурге предпенсионеры смогут бесплатно получать юридическую помощь 16:52
ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду 16:52
Как быстро похудеть летом без диет и тренажерного зала 16:50
В КБР нашли тело утонувшего ребенка 16:29
Система безопасности сделает бесполезным украденный iPhone 16:27
Раскрыта тайна галактики без темной материи 16:23
В Дагестане арестованы объекты недвижимости на 20 млрд рублей 16:22
Старую территорию Московского зоопарка закроют на один день 16:20
Четыре человека погибли в результате массовой стрельбы в Австралии 16:18
Не авторынком единым. Lifan станет в России многоотраслевой компанией 16:18
Верховная рада отказалась рассматривать законопроект об импичменте президента 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
04.06.2019 16:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Беглов поблагодарил "Газпром" за позицию по снижению тарифов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил благодарность ПАО "Газпром" и руководителю корпорации Алексею Миллеру за позицию по тарифам на теплоснабжение.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
В Пулково заложили новый топливо-заправочный комплекс

 

По словам действующего главы города, благодаря конструктивной позиции руководства компании, которое приняло во внимание текущую экономическую ситуацию, удалось достичь договоренностей о переходе на физический метод распределения топлива. Это позволило сэкономить горожанам и предприятиям Петербурга более четырех миллиардов рублей.

Вопрос учета теплоэнергии, которую производит "ТГК-1" (входит в энергохолдинг "Газпрома"), до последнего времени в Петербурге стоял достаточно остро. Суть разногласий была в том, что генерирующая компания и комитет по тарифам Петербурга по-разному учитывали расходы на производство энергии.

В итоге генерирующая компания перешла на физический метод распределения топлива.В начале года Смольному и ПАО "Газпром" удалось прийти к компромиссному решению при определении механизмов компенсации, что позволило сохранить на уровне прошлого года тариф на тепло для горожан.

Для бизнеса тарифы все же увеличились. Рост составит 11 процентов. Но это не так много, ведь изначально предполагалось, что плата за тепло вырастет на 40 процентов.

Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы
Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США
Испытания новой российской противоракеты показали на видео
Песков переадресовал в ФСБ вопросы о шифровании "Яндекс.Почты"
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове