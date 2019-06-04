Цифровые технологии обеспечат развитие промышленности

Что приближает нас к четвертой промышленной революции, как формируется многокомпонентная система Индустрии 4.0, рассказали создатель и основной акционер "Национальной инжиниринговой корпорации" (НИК) Игорь Чайка и генеральный директор компании Алексей Трошин.

Цифровая экосистема

- "Национальная инжиниринговая корпорация" - достаточно молодая компания. Как она появилась?

И.Ч.: - Появление корпорации стало закономерным ответом на процесс цифровизации промышленного рынка. Технологические направления - инжиниринг и проектирование - объединены в компании с универсальным цифровым сегментом, что способствует огромному отраслевому охвату. Нам удалось собрать инженерные и проектные команды, обладающие, с одной стороны, технологическими компетенциями, а с другой - готовые к работе в среде информационного моделирования, к внедрению целого комплекса цифровых решений, от искусственного интеллекта до роботизированных комплексов. Если судить по объему компетенций, опыту реализации мульти-отраслевых проектов на территории всей страны, по навыкам управления комплексными проектами, то НИК можно считать уникальной для отечественного рынка.

- Появились ли первые проекты в области Индустрии 4.0?

А.Т.: - Концепция Индустрии 4.0 - это многокомпонентная система, элементы которой находятся на разных стадиях развития. По пяти из семи технологических направлений концепции постепенно формируются и внедряются проекты, в том числе в области больших данных, интернета вещей, VR/AR, 3D-печати, печатной электроники.

По двум оставшимся - квантовым вычислениям и распределенным реестрам - активно ведутся фундаментальные и прикладные исследования. Когда эти элементы достигнут определенного уровня технологической готовности, предусматривающей адекватные безопасность, стоимость, совместимость с другими подсистемами и цифровыми решениями, все компоненты Индустрии 4.0 окажутся связаны между собой, образуя цифровую экосистему - законченную структуру с набором уже сегодня понятных эффектов. Это минимизация простоев и брака, оптимизация производства, увеличение скорости принятия решений, автоматизация сложных и опасных для здоровья человека технологических операций. Конечно, мы можем влиять на эти процессы и сегодня, опираясь на готовые решения, но полнофункциональной промышленной системы 4.0 еще нет, в то время как более развитые страны уже несколько лет занимаются практической интеграцией, не дожидаясь, пока компоненты дойдут до необходимого уровня технологической, промышленной и рыночной зрелости.

Высокие риски

- Значит, есть реальная возможность работать на опережение?

А.Т.: - Работать на опережение в области Индустрии 4.0, обеспечивающей беспрецедентные изменения в структуре промышленности, - естественно и неизбежно и обусловлено глобализацией экономики. В сложившейся конъюнктуре действуем и мы: внедряются отдельные решения, накапливаются компетенции, но при отсутствии масштабных проектов комплексной цифровизации только этот опыт и приближает нас к четвертой промышленной революции. Практика, без сомнения, важна, но будь у вас хоть самый богатый опыт монтажа, например домашнего водопровода, его не хватит для строительства системы водоснабжения в мегаполисе. С поправкой на то, что самой системы Индустрии 4.0 еще нет, такая аналогия примерно дает представление о текущем состоянии цифровизации в стране и масштабах задач, стоящих перед инжинирингом.

- Что мешает начать проекты комплексной цифровизации в России?

И.Ч.: - Слишком высокие риски для коммерческих компаний. Хотя отраслевые корпорации и готовы финансировать такие проекты, задачи будут решаться все-таки прикладные. Нефтегазовый сектор активно работает с цифровизацией производственной цепочки, но она очень специфична: разведка, разработка, транспорт и переработка. Технологические госкорпорации, казалось бы, могли инициировать подобный проект. Но тут нужно понимать, что для 4.0 тоже необходим базовый уровень цифровых решений, связанных с автоматизацией, работой с большими данными, роботизацией, да и просто навыками работы с корпоративными IT-продуктами. При этом уровень роботизации у нас в стране - один из самых низких в мире. В Китае в 2017 году продано 138 000 промышленных роботов, даже в Таиланде - 3000, у нас - всего 713, и для России это рекорд. В некоторых наших крупных компаниях, корпорациях и в органах государственной власти различного уровня до сих пор отсутствует электронный документооборот. Госкорпорациям нужны аудит их производственных активов и четкий план цифровизации конкретных предприятий и направлений с понятными самим участникам эффектами цифровой трансформации. Лучший выход - проект национального масштаба, и при существующем уровне участия государства в экономике это вполне осуществимо.

В едином комплексе

- Значит, внутри самих предприятий нет понимания, зачем нужна цифровизация?

А.Т.: - Главное - совместить вектор развития компании с нужной сквозной технологией. Нужна быстрая переориентация с мелкосерийного на массовое производство и обратно - один блок решений; необходимо исключить простаивание оборудования - другой блок. А если представить первую задачу как начало цифровизации, а вторую - ее продолжением, то совсем не факт, что эти блоки удастся увязать. Соответственно, появляется уже третий блок. Не хватает стратегически проработанных решений, полного понимания возможностей "цифры". Результат - хаос несвязанных между собой, функционирующих всего на 20 процентов IT-решений и полное отсутствие представления, как эти инструменты связать в единый комплекс.

- Ваш рецепт - как избежать подобного хаоса?

И.Ч.: - Начинаем с детального исследования бизнес-процессов и степени технологической готовности. По результатам аудита определяем стратегические цели и этапы их реализации: решение прикладных задач, совершенствование определенных процессов, внедрение многоцелевых платформ. Для каждой из этих задач предлагаем перечень перспективных цифровых решений, при необходимости дополняем их средствами технологической модернизации. В полученной матрице выбираем оптимальную дорожную карту цифровой трансформации. Далее - стандартный набор мер по реализации инвестиционного замысла: от концептуального инжиниринга до сдачи объекта в эксплуатацию с набором соответствующего цифрового инструментария, дающего максимальный экономический эффект.

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