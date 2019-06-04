Для петербургского метрополитена купят 800 новых вагонов

Петербургский метрополитен получит 800 новых вагонов метро в течение ближайших семи лет. Такие планы огласил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов на выездном совещании в электродепо "Невское". 84 вагона будут приобретены уже в текущем году.

- Приятно, что город поддерживает программу по обновлению подвижного состава метрополитена и закладывает в бюджет деньги на приобретение современных вагонов, - отметил начальник метрополитена Владимир Гарюгин. - Они украсят подземку и помогут обеспечить безопасную и бесперебойную перевозку пассажиров.

Новые вагоны отличаются повышенной экономичностью, надежностью и комфортностью. В зависимости от количества пассажиров и времени года в них регулируется система вентиляции. Кроме того, вагоны доступны для пассажиров с ограниченными возможностями.

- Петербургское метро - одно из самых красивых в мире, и наша задача сделать его современным и удобным, - отметил Александр Беглов. - Без этого невозможно развитие города.

Тем временем

Власти Санкт-Петербурга уделяют особое внимание развитию электротранспорта. Среди ближайших планов - запуск второй и третьей очередей трамвая "Чижик", строительство скоростного трамвая от станции метро "Южная" до Колпино. Недавно появились единые билеты для проезда в метро, наземном транспорте и пригородных электричках (таким образом они интегрируются в систему городского транспорта). Однако, как отмечают в Смольном, развитие метрополитена останется приоритетом.