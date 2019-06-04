Из Петербурга в Арктику пустят туристический поезд

Из Петербурга в арктические регионы начнет курсировать специальный туристический поезд. А конечной точкой маршрута станет столица Норвегии, сообщает комитет по делам Арктики.

Туристический десятивагонный спецпоезд получил название "Zarengold", что в переводе означает "Царское золото". Состав стартует из Петербурга 5 июня, далее он придет в Петрозаводск и сделает там остановку, чтобы группа смогла посетить Кижи.

Следующей точкой станет Кемь, откуда путники направятся на Соловецкие острова. Затем состав дойдет до Мурманска, поселка Никеля и пересечет границу с Норвегией.

Всего маршрут рассчитан на 11 дней. В первую группу вошли путешественники из Германии, Швейцарии, Норвегии, Австрии, Нидерландов, Люксембурга, а также США. В путешествие отправится 91 человек.