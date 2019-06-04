В Мурманской области началось создание кластера "Полярный", который объединит в себе сразу три производства: рыбообработку, ремонт и строительство малых и средних рыбопромысловых судов. Речь идет о диверсификации одного из судоремонтных заводов, который находится возле города Полярный, входящего в ЗАТО Александровск.

Ранее завод принадлежал Минобороны, после чего вошел в состав Объединенной судостроительной корпорации, но потребность в его услугах для ремонта боевых кораблей сильно уменьшилась.

В 2014 году обсуждалось возможное закрытие завода, но предприятие удалось спасти. Еще в 2016 году завод был загружен наполовину за счет гособоронзаказа и гражданского судоремонта. Спустя год Минсельхоз РФ утвердил "Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота" с учетом береговой логистической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции. Этот документ предусматривает создание рыбного кластера в Мурманской области.

Сейчас, по словам директора предприятия Евгения Зудина, работа по созданию кластера началась. Он будет включать в себя выгрузку, полную переработку рыбопродукции и ее транспортировку до потребителя, межрейсовые ремонты судов, подготовку их к выходу в море на промысел, а также строительство среднетоннажного рыбопромыслового флота. Новое производство, которое предполагается разместить в Полярном, сможет обеспечить около пятисот новых рабочих мест. Преимуществом кластера станет то, что он позволит рыболовным судам сократить путь до места выгрузки улова, так как Полярный находится примерно в 30 километрах к северу от Мурманска.

- Сегодня перегрузка и выгрузка рыбы разрешены только в порту Мурманска. Во власти областного правительства разрешить перегрузку и в иных местах. У нас есть действующий портопункт в Кислой губе в Полярном. Если его включить в этот документ, то мы сразу можем начать работать в этом направлении, - отметил генеральный директор.

Предприятие располагает двумя сухими доками - в поселке Мишуково и губе Нерпичья. Помимо них, рассматривается вариант передачи "Полярному" недостроенного дока, расположенного в акватории 82-го судоремонтного завода в мурманском жилрайоне Росляково. Использование этих доков может принести существенную выгоду морским транспортным компаниям Мурманска, располагающим судами длиной 170-180 метров. Отводить их на ремонт за рубеж слишком накладно. Создание кластера позволит проводить их докование в Мурманской области. Помимо судоремонта и рыбопереработки, участники кластера намерены развивать в Заполярье судостроение. В частности, в этом направлении с мурманскими судоремонтниками намерены сотрудничать их коллеги из Норвегии. По этому поводу в Мурманске состоялась встреча, на которой обсуждалась возможность выполнения российских заказов по строительству, ремонту и дооборудованию ледокольных и рыбопромысловых судов с применением собственных разработок, а также организации стажировок российских инженеров как за границей, так и в России с привлечением иностранных специалистов. Норвежцы готовы предоставить ряд судостроительных разработок, в том числе проект малого туристического судна, оснащенного электродвигателем, а также рыболовецкое судно, оборудованное автономной рыбоперерабатывающей станцией, которое способно перевозить до восьми тонн улова. Кроме того, ряд рыбопромышленных компаний выразили готовность строить в Мурманской области небольшие рыбопромысловые суда длиной от 30 до 50 метров.

Областные власти высказали готовность поддержать инициативы полярнинских судоремонтников по созданию кластера.

- Рыбная отрасль для нашего региона - одна из приоритетных, - отметила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова. - Я думаю, этот проект станет одним из ключевых в нашем плане возрождения отрасли, над которым сейчас ведется работа.

Недавно завод посетила делегация представителей рыболовецких хозяйств. Как заявил представитель правления некоммерческой организации "Баренцево-Беломорская ассоциация рыбохозяйственного комплекса" Михаил Минасян, участники ассоциации намерены сотрудничать с полярнинским судоремонтным предприятием. Предполагается, что в августе 2019 года услугами кластера воспользуются несколько мурманских краболовных судов.