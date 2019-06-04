Калининградские социальные предприниматели предлагают вернуться к механизму компенсации затрат, от которого федеральный центр отказался два года назад. С одной стороны, эксперты называют отмену невозвратных субсидий оправданным решением, ведь значительную часть этих денег получатели потратили неэффективно. Были и факты нецелевого расходования бюджетных средств. С другой стороны, бизнесменам, реализующим социально значимые проекты, сложно развиваться без прямой финансовой поддержки со стороны государства. Может ли регион вернуться к субсидиям, какие еще льготы актуальны для социальных предпринимателей, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Деньги для гениев

Раньше субъекты социального предпринимательства (СП) могли получить невозвратные бюджетные деньги в рамках федеральной и региональной программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Субсидию - до полутора миллионов рублей - бизнесмены тратили на компенсацию затрат, связанных с развитием бизнеса. Речь идет о покупке оборудования, ремонте и расширении помещений, оплате коммунальных платежей и так далее.

Первый конкурс среди социальных предпринимателей в Калининградской области разыграли в 2015 году, второй - в 2016-м. Речь идет о сравнительно небольших деньгах: ежегодно победителям перечисляли в общей сложности пять миллионов рублей. Но эти субсидии помогли многим социально значимым бизнесам встать на ноги.

К примеру, калининградский проект "Академия гениев", направленный на непрерывное профессиональное обучение детей информационным технологиям, в этом году получил общероссийское признание. На Российском инвестиционном форуме в Сочи он стал лучшим социальным проектом страны в сфере дополнительного образования. Конкурс проводил федеральный Фонд поддержки социальных проектов.

Бюджетные субсидии "Академия гениев" получала два года подряд. В 2015-м финансовая поддержка позволила купить оборудование и увеличить число ребят, занимающихся робототехникой, с 18 до 200 человек. В 2016-м деньги пошли на покупку здания, которое должно было превратиться в реабилитационно-тренингово-инженерный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Отчасти именно субсидии помогли мне стать лучшим социальным предпринимателем страны, - отмечает руководитель проекта Юлия Таранова. - Мы приобрели оборудование, нам было проще планировать свою деятельность. Но, к сожалению, в 2017 году механизм субсидирования перестал работать. В результате "Академия гениев" так и не открыла реабилитационно-тренингово-инженерный центр, деньги закончились на этапе ремонта. И я, и многие мои коллеги считаем, что субсидии являются самым эффективным средством поддержки социальных предпринимателей. Надеюсь, их удастся вернуть.

Требуются аргументы

По словам замминистра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Ирины Граковой, прямые субсидии отменили в связи с прекращением софинансирования этой меры поддержки со стороны федерального центра.

Дело в том, что власти многих российских регионов столкнулись с фактами нецелевого расходования невозвратных бюджетных денег. В Калининградской области вала махинаций не было, но отдельные прецеденты фиксировались. Поэтому и федеральный центр, и самый западный российский регион перешли к возвратным деньгам с льготными процентными ставками и к компенсациям процентных ставок.

Калининградские субъекты СП, впрочем, согласны работать на условиях строгой предварительной и последующей отчетности. В их среде, как подчеркивает председатель комиссии по развитию социально ориентированных некоммерческих организаций и социальному предпринимательству Общественной палаты Калининградской области Наталья Грязнова, практика нецелевого расходования бюджетных денег практически исключена.

- Калининградские социальные предприниматели работают полностью прозрачно, и мы готовы друг за друга поручиться, - говорит Наталья Грязнова.

Как поясняет Ирина Гракова, субсидии социальным предпринимателям большей частью формировались за счет федеральных средств. Региональное софинансирование составляло всего 23 процента. Сейчас этот механизм не исключен из федеральной и региональной программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Однако денег на субсидии бюджеты не предусматривают.

Практика нецелевого расходования бюджетных денег в социальном предпринимательстве практически исключена

Федеральный центр к механизму раздачи невозвратных компенсаций возвращаться не собирается. У областных властей таких планов тоже не было, но теоретически ситуация может измениться.

- В сентябре начнет формироваться региональный бюджет на 2020 год, - продолжает Ирина Гракова. - Социальные предприниматели могут подготовить коллективное обращение, аргументированно обосновать свое предложение. Возможно, губернатор сможет предусмотреть какие-то средства на выдачу региональных субсидий именно на развитие социального предпринимательства.

Кредит с отсрочкой

Возвратные деньги, выданные на льготных условиях, тоже являются актуальной мерой поддержки для субъектов СП. Сейчас социальные предприниматели, как и другие малые и средние компании, могут получить займы Центра поддержки предпринимательства Калининградской области - до пяти миллионов рублей по ставке 7,75 процента годовых.

- Но даже 7,75 процента для нашего бизнеса - это много, - отмечает руководитель детского клуба "Апельсин" Татьяна Хлебцова. - Хотелось бы, чтобы для социальных предпринимателей эту ставку снизили. Кроме того, интересует возможность отсрочки первых выплат на стадии стартапа. Чтобы, допустим, взять кредит, но первую выплату сделать через год.

Вероятно, кредит со сниженной процентной ставкой и отсрочкой станет новым региональным инструментом помощи субъектам СП. Этим летом в Центре поддержки предпринимательства региона появится специальный отдел, который будет отвечать за развитие социального предпринимательства. Его специалисты займутся в том числе разработкой актуальных льгот и преференций - в сотрудничестве с игроками рынка.

Есть также вероятность, что практику выдачи подобных льготных кредитов закрепит на федеральном уровне новый закон о социальном предпринимательстве. В марте Госдума РФ одобрила этот документ в первом чтении. Перед вторым чтением эксперты и законодатели обсуждают поправки.

- Самая главная обсуждаемая тема - это меры поддержки, - делится информацией региональный представитель фонда "Наше будущее" в Калининграде Надежда Мамаева. - Возможно, в новом законе как раз появится инструмент, который снизит процентную ставку по кредитам для социальных предпринимателей. Кроме того, деньги с отсрочкой социальному бизнесу предоставляет фонд "Наше будущее". Стартап может получить до двух миллионов рублей. Развивающийся бизнес, работающий более года, - до 40 миллионов рублей.