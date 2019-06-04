Скорлупа кедровых орехов оказалась полезной для выносливости организма

Продукт переработки скорлупы кедрового ореха способствует повышению физической выносливости организма, выяснили ученые Балтийского федерального университета имени И.Канта (Калининград).

Как сообщает РИА Новости, результаты исследования Института живых систем БФУ опубликованы в научном журнале Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre.

- Значение данного исследования, подтвердившего полезные свойства и высокий потенциал продукта переработки скорлупы кедрового ореха в качестве функционального пищевого ингредиента, для развития науки о питании трудно переоценить, - приводит агентство слова директора Института живых систем Ольги Бабич.

По ее словам, увеличение эффективности комплексной переработки кедрового ореха позволит также снизить техногенную нагрузку на окружающую среду за счет утилизации отходов переработки кедрового ореха - скорлупы.

Научная работа имеет практическое значение, поскольку найден способ применения углеводно-минерального комплекса, полученного из скорлупы кедрового ореха, в качестве компонента функциональных продуктов питания - таких, как кисломолочные продукты, каши, сухие завтраки и другие, в частности, применяемые в спортивном питании.

Авторы исследования подчеркивают, что в рационе россиян существует дефицит пищевых волокон, который необходимо восполнять: очень велика их роль в процессах пищеварения и в целом жизнедеятельности человеческого организма.

Исследование проводили также ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Светлана Носкова и Станислав Сухих совместно с коллегами из Кемеровского государственного университета.