Карельскому мальчику в Петербурге выполнили реплантацию пальцев

Восьмилетний мальчик из карельского поселка Хийденсельга получил травму, лишившись трех пальцев на правой руке. В Петербурге ему сделали срочную реплантацию (хирургическое приживление конечности), сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Карелии.

Чрезвычайное происшествие случилось в понедельник. Ребенок случайно ударил по руке топором, что привело к ампутации трех пальцев. Пострадавшего сразу же отвезли в ближайшую Сортавальскую районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь, а позже, вертолетом санитарной авиации, в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. Сосудистые хирурги сделали ребенку реконструктивную операцию на кисти.

Как добавили в пресс-службе министерства здравоохранения Карелии, в нынешнем году в ведомстве разработали новую схему маршрутизации экстренных пациентов, которым не могут оказать помощь в республике. Если больному требуется лечение в федеральной клинике, его направят сразу же туда, минуя Петрозаводск. Самое главное - вовремя оказать необходимую квалифицированную помощь.