Во вторник в Вологде завершилась очередная российско-американская конференция "Диалог Форт Росс", посвященная современному состоянию деловых и гуманитарных отношений между Россией и США.

Без внимания не осталась и политическая повестка дня. Было бы странно, если бы участники дискуссии делали вид, что отношения между нашими странами сегодня столь же безоблачны, как в 2012 году, когда было принято решение о проведении конференций "Диалог Форт Росс" не только в США, но и в России. Теме санкций вчера был посвящен отдельный "круглый стол" - в нынешних научных и экономических связях особое место занимают риски управления проектами в предлагаемых политических обстоятельствах. И если мы хотим сотрудничать в инновационной сфере, надо отдавать себе отчет в том, что помимо собственно научных проблем неизбежно возникают сложности, определяемые санкциями, которые вводят США в отношении технологий "двойного назначения". Неслучайно во время панельной дискуссии "Искусственный интеллект: возможности российско-американского экспертного и бизнес-диалога в условиях новых технологических реалий" вспоминали слова президента Российской Федерации В.В. Путина о том, что монополист в этой области будет "властелином мира". Равно как и о том, что никто не обладает монополией на интеллект. Сколь бы преуспевающей ни оказывается та или иная страна в развитии новейших технологий, очевидно, что даже государствам-лидерам будет сложно решать амбициозные задачи в одиночку - и по экономическим соображениям, и из-за невозможности консолидировать на одной отдельно взятой территории все интеллектуальные ресурсы планеты. Именно поэтому санкционная политика всегда создает новые проблемы. При этом надо понимать, что сотрудничество не исключает соперничества - не только между государствами или крупными корпорациями, но и между отдельными научными школами...

Форт Росс, этот памятник "Русской Америки", за год посещают более 100 000 человек

Современные вызовы так или иначе привлекают ученых разных стран к решению общих проблем. Их обсуждение неизбежно приводит к тому, что сегодня называют научной дипломатией. Как справедливо заметил академик С. Рогов, научные эксперты, анализируя самые сложные политические и военно-политические проблемы, могут вести дискуссию значительно свободнее, чем их коллеги из государственных ведомств. Понятно, что не все рекомендации ученых экспертов затем переходят в межгосударственные документы, но они помогают прийти к разумным компромиссам по самым разным вопросам двухсторонних отношений. И, с моей точки зрения, в высшей степени важно, что "Диалог Форт Росс" становится российско-американской площадкой, где обсуждают актуальные вопросы двусторонней повестки дня, не скрывая разногласий по тем или иным проблемам, но и, что называется, не зацикливаясь на них. И в этом тоже существует своего рода преемственность.

Хотя бы потому, что история Форта Росс, уникального русского поселения в Калифорнии первой половины ХIХ века, по меркам тех весьма воинственных времен была на редкость бесконфликтна. Она являет собой символ мирного сотрудничества русских и алеутов, пришедших с Аляски, и местных индейских племен, а также выходцев из других европейских стран, которые служили в этой крепости. Естественно, что за 29 лет, начиная с 1812 года, когда Фортом Росс управляли служащие Российско-американской компании, было всякое, - но неизменно торжествовало разумное желание избежать военных столкновений.

Конференция "Диалог Форт Росс" в Вологде имела и важный историко-сентиментальный смысл. Иван Александрович Кусков, основатель и первый комендант русской крепости в Калифорнии родом из Тотьмы, одной из жемчужин Вологодской земли, которую он прославил за океаном. Поэтому индейцы народа кашайя, чьи предки в начале ХIХ века после создания Форта Росс стали неотъемлемой частью калифорнийского "русского мира", во время своего первого путешествия в Россию в 2014 году так стремились попасть на родину Ивана Кускова. И с тех пор они стараются ежегодно бывать в России.

"Диалог Форт Росс" становится площадкой обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений

Сара Свидлер, бессменный председатель Общества по сохранению Форта Росс, сообщила, что этот уникальный памятник "Русской Америки" за год посещают более ста тысяч человек. Сто тысяч американцев прикасаются к истории двух стран, открывая для себя неведомый мир, который сквозь патину веков кажется почти идиллическим.

Все, что сегодня происходит в самом Форте Росс и вокруг Форта Росс, убедительно представляет феномен народной дипломатии. Понятно, что ничего бы не было без финансовой помощи властей Калифорнии, без благотворителей из России и США, таких как "Транснефть", "Совкомфлот" и "Шеврон", без участия Русского географического общества, без информационной поддержки "Российской газеты". Но именно подвижники, вложившие душу в сохранение Форта Росс, такие как Сара Свидлер, Робин Джой Веллман и их коллеги, сделали его местом встречи американцев и русских в лучшем и возвышенном смысле этих слов. И столь хрупкая, на первый взгляд, ткань человеческих отношений, в основе которой взаимный интерес друг к другу, оказывается по-настоящему прочной.

Конечно, можно сказать, что в современном мире, где все решают большие политики, большие деньги и глобальные СМИ, народная дипломатия, равно как дипломатия научная и культурная, мало на что влияют. И смыслы, выработанные во время вологодской конференции, останутся безвестными и в России, и в США. Но это не так. У меня, как и у большинства участников нашей встречи на вологодской земле, нет иллюзий. Улучшение российско-американских отношений вряд ли наступит завтра или послезавтра. Но без "Диалога Форт Росс", который по существу остался единственной постоянно действующей российско-американской дискуссионной площадкой, ждать новой "перезагрузки" между Россией и США придется еще дольше.