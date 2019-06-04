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04.06.2019 12:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вызов льдам

В Петербурге спущен на воду мощный атомоход "Урал"
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 119(7877)
В Петербурге спущен на воду атомный ледокол "Урал". Он относится к проекту 22220 - это крупнейшие и мощнейшие суда с ядерной начинкой. Они способны рассекать льды толщиной до 2,8 метра, что позволит круглый год ходить по Северному морскому пути.
"Урал" — это третий корабль проекта, ранее со стапелей сошли атомоходы "Арктика" и "Сибирь". Фото: Алексей Даничев/РИА Новости "Урал" — это третий корабль проекта, ранее со стапелей сошли атомоходы "Арктика" и "Сибирь". Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
"Урал" — это третий корабль проекта, ранее со стапелей сошли атомоходы "Арктика" и "Сибирь". Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

"Урал" - это третий корабль проекта, ранее со стапелей Балтийского завода сошли атомоходы "Арктика" и "Сибирь".

Для кораблей такой мощности спуск на воду - это важный технологический этап. Вес атомохода уже сейчас составляет 19 тысяч тонн. Достраивать корабль будут до 2022 года на воде.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Длина судна составляет 173,3 метра, ширина - 34, высота - 15,2. Особенность кораблей проекта 22220 - двойная осадка: 10,5 и 8,65 метра. Она позволит "Уралу" ходить как в морских водах, так и по северным рекам. Сердцем ледокола станет двухреакторная энергетическая установка мощностью 175 МВт.

Она специально разработана для этого класса судов. Установка компактна, что позволит максимально увеличить полезную площадь судна, а это значит, что атомоход сможет месяцами не заходить в порты.

- Успешная реализация программ импортозамещения позволила достигнуть уровня локализации отечественного оборудования на судах данного типа до 90 процентов, - отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В целом "Урал" повторяет конструкцию "Арктики" и "Сибири", но есть и отличия. Так, увеличен спусковой вес корабля, и со стапелей он сходит с тремя ярусами надстройки, что должно сократить затраты и сроки производства.

Корабли проекта 22220 очень ждут. Планируется, что "Урал", "Сибирь" и "Арктика" смогут осуществлять проводку коммерческих судов по Северному морскому пути, принимать участие в научных миссиях и спасательных операциях. Ввод в строй новых судов позволит укрепить позиции России в Арктике, ведь наша страна - единственная имеющая собственный ледокольный флот. Сейчас в его составе шесть атомоходов. По северным рекам курсируют два ледокола с малой осадкой: "Таймыр" и "Вайгач". В морях ходят четыре атомохода класса "Арктика": "Россия", "Ямал", "Советский Союз" и "50 лет Победы". Всего же с 1959 года в стране было построено десять атомных ледоколов.Проект 22220 не заканчивается "Уралом", планируется, что на заводе будет построено еще два корабля этой серии.

Стоит отметить, что сейчас в Петербурге на базе Крыловского научного центра проходит испытания пятиметровая модель атомохода "Лидер". Этот корабль будет еще больше судов проекта 22220, его длина превысит 200 метров, и он способен проходить через льды толщиной до четырех метров.

Но построят "Лидер" во Владивостоке. На предприятиях Северо-Запада просто нет инфраструктуры для создания таких объектов.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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